Новий уряд Молдови готовий взяти кредит у РФ, якщо переговори з МВФ зірвуться

Фото: Іон Кіку (noi.md)

Новий уряд більш лояльно ставитися до пропозицій Кремля

Новий уряд Молдови розглядає альтернативні джерела зовнішнього фінансування, якщо відносини з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом (МВФ) порушаться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

Зазначається, що після відставки колишнього проєвропейського прем'єр-міністра Майї Санду і призначення більш проросійського уряду на чолі з Іоном Кіку, Росія минулого тижня пообіцяла кредит на 500 мільйонів доларів.

"Молдова готова взяти кредит у Росії й використовувати його в якості важеля, якщо переговори з Міжнародним валютним фондом і Європейським союзом перервуться", - йдеться в заяві членів нового Кабінету міністрів.

Як повідомляється, 20 листопада, під час своєї першої закордонної поїздки, яка відбулася в Москві, новий прем'єр-міністр і колишній радник проросійського президента Молдови Ігоря Додона, заявив, що незабаром з Росією може бути укладена нова кредитна угода.

"Ми отримали початкову згоду російської сторони на відкриття кредитної лінії у розмірі близько 500 мільйонів доларів, яка буде спрямована виключно на інвестиційні проекти", - сказав Кіку.

Крім того, у вівторок ввечері в ефірі телеканалу N4 Кіку заявив, що Молдова може зробити перерву у співпраці з МВФ, звинувативши фонд у негнучкості.

"Якщо МВФ досить гнучкий, щоб прийняти наше бачення, ми продовжимо співпрацю. Якщо ні, я не виключаю, що ми зробимо перерву", - сказав він.

Кіку додав, що деякі умови, прийняті колишнім прем'єр-міністром Павлом Філіпом в його первинній угоді з МВФ, були "абсолютно неприйнятними".

Зазначимо, Молдова вже отримала 157 мільйонів доларів від МВФ 182 мільйонів доларів в рамках трирічної програми, термін дії якої закінчується в березні 2020 року.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Молдови затвердив новий уряд. За кабінет Кіку проголосували 62 зі 101 депутата.

Раніше парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.