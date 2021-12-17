ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина просит Германию пересмотреть решение по сертификации "Северного потока-2"

Новина українською →
Киев, Пятница 17 декабря 2021 15:58
Украина просит Германию пересмотреть решение по сертификации "Северного потока-2" Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Оператор ГТС Украины" направил Министерству экономики и охраны Германии просьбу пересмотреть решение по сертификации оператора "Северного потока-2". В компании отметили, что аргументы украинской стороны могут быть восприняты как новые обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, компания обратилась в Федеральное министерство экономики и охраны климата Германии с просьбой пересмотреть решение о влиянии сертификации оператора "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Европу.

"Мы считаем, что наши аргументы могут восприниматься как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию министерства", - добавил Макогон.

Напомним, сегодня, 17 декабря, началось заполнение второй нитки "Северного потока-2".

Как сообщил источник РБК-Украина, сценарий с досрочным запуском "Северного потока-2" не удастся реализовать. Сертификация газопровода может затянуться к осени следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Северный поток-2
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах