Новий уряд Німеччини зробив рішучі заяви про "Північний потік-2", - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

"Що стосується "Північного потоку-2", ви бачили угоду між США і Німеччиною щодо наслідків для безпеки України і Європи в міру просування вперед проєкту газопроводу, досягнутих раніше в цьому році США і Німеччиною", - йдеться в релізі брифінгу представника Держдепу.

Також наголошується, що між США і Німеччиною існують домовленості і взаєморозуміння щодо підтримки України і майбутнього газопроводу, включаючи його припинення в разі подальшої агресії Росії.

"У нас відбулися хороші обговорення з новим урядом Німеччини. Вони зробили кілька дуже рішучих заяв по "Північному потоку-2" і щодо своєї постійної підтримки угоди, яку ми з ними уклали", - уточнюється в релізі.

Відзначимо, в ході брифінгу у представника Держдепу один з журналістів запитав, чи очікують США, що Німеччина відмовиться або затримає запуск "Північного потоку - 2" у разі вторгнення Росії в Україну.