Новий уряд Німеччини склав присягу
У Німеччині приступає до виконання своїх обов'язків нова урядова коаліція. Уряд новопризначеного канцлера Олафа Шольца склав присягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Так, спершу 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу, а після нього - уряд.
"Після канцлера Олафа Шольца його міністри також склали присягу. Новий уряд офіційно прийшов до влади. Він тепер може зайняти місце на лаві уряду в Бундестазі. Таким чином, останнє питання порядку денного зборів закрите, збори завершилися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня Бундестаг затвердив нового канцлера Німеччини. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц.
Додамо, раніше Олаф Шольц оголосив, кому саме з його Соціал-демократичної партії відійдуть міністерські портфелі.
Зокрема, одна лідерка "зелених" Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою на посаді міністра закордонних справ.