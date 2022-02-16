Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения

В этот день будет поднят государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 государственный гимн Украины и проведены зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме этого, среди мероприятий ко Дню единения в учебных заведениях совместно с МОН и Институтом национальной памяти будут проведены уроки, посвященные единению, 16 февраля и уроки по медиаграмотности - 17-18 февраля.

Среди мероприятий 16 февраля также пройдет молебен за единение в Софии Киевской. Также при поддержке Госкино состоятся показы в кинотеатрах и на телеканалах фильмов украинского производства.

Поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем единения и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире.

"Сегодня важный день - день единения всех нас, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единственное желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями... И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине... И никто наш дом не будет любить так, как мы любим... И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые", - сказал Зеленский.

Поздравление главы МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил во время марафона единения, что информационная война в стране идет уже в течение двух недель.

"В этот день - День единения - очень нужный день, каждому из нас, каждому, кто находится рядом, надо сказать, что мы едины, мы готовы, мы вместе. Воспринимаем ли мы серьезно сценарии, которые звучат со всех сторон? Да. Готовимся ли к любым сценариям? Да. Можно ли нас запугать? Нет. Это невозможно", - заявил он.