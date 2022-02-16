Нове звернення Зеленського та телемарафон. Як Україна відзначає День єднання

В цей день буде піднято державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконано о 10:00 державний гімн України та проведено закордонними дипломатичними установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Окрім цього, серед заходів до Дня єднання в закладах освіти спільно з МОН та Інститутом національної пам’яті будуть проведені уроки, присвячені єднанню, 16 лютого і уроки з медіаграмотності - 17-18 лютого.

Серед заходів 16 лютого також пройде молебен за єднання в Софії Київській. Також за підтримки Держкіно відбудуться покази в кінотеатрах та на телеканалах фільмів українського виробництва.

Привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем ​​єднання та зазначив, що українців об'єднує бажання жити у світі.

"Сьогодні важливий день - день єднання нас усіх, ми різні, різного віку, статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але поєднує нас єдине бажання - жити, жити у світі, жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми, з батьками... І на все це ми маємо повне право, тому що ми вдома, ми в Україні... І ніхто наш будинок не любитиме так, як ми любимо... І тільки ми разом зможемо наш будинок захистити. З Днем ​​єднання, синьо-жовті", - сказав Зеленський.

Привітання голови МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час марафону Єднання, що інформаційна війна в країні точиться вже протягом двох тижнів.

"В цей день - День єднання - дуже потрібний день, кожному з нас, кожному, хто знаходиться поряд, треба сказати, що ми єдині, ми готові, ми разом. Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать з усіх сторін? Так. Чи готуємось до будь яких сценаріїв? Так. Чи можна нас залякати? Ні. Це неможливо", - заявив він.