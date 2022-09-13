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Новое обострение? Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Фото: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении совершили широкомасштабные диверсии на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

Указывается, что армянские ДРГ в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок в разных направлениях.

"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло сражение", - указали в Минобороны Азербайджана.

Там также отметили, что есть потери с обеих сторон.

Действия вооруженных сил Армении в Баку назвали провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны.

"Принимаются необходимые меры по подавлению огневых точек вооруженных сил Армении и недопущению расширения масштабов военного конфликта", - добавили в азербайджанском министерстве обороны.

Что говорит Армения

В свою очередь в Минобороны Армении говорят, что Азербайджан открыл огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Однако в Азербайджане уже заявили, что информация об атаках гражданских объектов не соответствует действительности.

К слову, Армения является членом ОДКБ и может на фоне обострения ситации обратиться за помощью к России, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.

Ведь, согласно соглашению Организации договора о коллективной безопасности, нападение на Армению означает нападение на весь блок.

Напомним, 3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией движутся в сторону урегулирования конфликта. В течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.

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