Нове загострення? Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.