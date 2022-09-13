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Нове загострення? Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Фото: Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

Нагадаємо, 3 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перемовини з Вірменією рухаються у бік врегулювання конфлікту. Протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.

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