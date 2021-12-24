Новое обновление BIOS ломает ноутбуки Dell: что произошло и как это исправить

Отмечается, что с новым обновлением BIOS конфликтуют соответствующие модели ноутбуков и персональных компьютеров:

Dell Latitude 5320;

Dell Latitude 5520;

Dell Inspiron 5680;

Alienware Aurora R8.

В связи с жалобами пользователей - последняя версия BIOS (1.14.3 для Latitude, 2.8.0 для Inspiron и 1.0.18 для Aurora R8) конфликтует с их устройствами.

После обновления периферийное освещение и дисплеи устройств прекращают работать, переходят к синему экрану или же просто выключаются.

Сейчас есть неофициальное исправление такой ошибки - перейти на раннюю версию BIOS, до тех пор пока Dell не выпустит собственное обновление, чтобы устранить ее.

В конце концов, не всем удается сделать откат к старой версии, поскольку не всем хватает времени перед тем, как устройство снова выключится.

Также некоторые советуют воспользоваться приложением SupportAssist OS Recovery, чтобы вернуть старую версию BIOS.