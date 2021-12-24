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Нове оновлення BIOS ламає ноутбуки Dell: що сталося та як це виправити

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П'ятниця 24 грудня 2021 19:59
Нове оновлення BIOS ламає ноутбуки Dell: що сталося та як це виправити Фото: нове оновлення BIOS ламає ноутбуки Dell (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Користувачі деяких моделей ноутбуків Dell скаржаться на оновлення BIOS, яке призводить до поломки пристрою. Після його встановлення - дисплей припиняє працювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bleeping Computer.

Зазначається, що з новим оновленням BIOS конфліктують відповідні моделі ноутбуків та персональних комп’ютерів:

  • Dell Latitude 5320;
  • Dell Latitude 5520;
  • Dell Inspiron 5680;
  • Alienware Aurora R8.

Згідно зі скаргами користувачів - остання версія BIOS (1.14.3 для Latitude, 2.8.0 для Inspiron і 1.0.18 для Aurora R8) конфліктує з їх пристроями.

Після оновлення - периферійне освітлення та дисплеї пристроїв припиняють працювати, переходять до синього екрана або ж просто вимикаються.

Наразі є неофіційне виправлення такої помилки - перейти на ранню версію BIOS, доти доки Dell не випустить власне оновлення, аби усунути її.

Зрештою, не усім вдається зробити відкат до старої версії, оскільки не усім вистачає часу перед тим, як пристрій знову вимкнеться.

Також дехто радить скористатися застосунком SupportAssist OS Recovery, аби повернути стару версію BIOS.

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