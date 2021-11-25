Новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение будет слишком дорого стоить России. По его словам, не стоит этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

Задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.