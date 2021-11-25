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Новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение будет слишком дорого стоить России. По его словам, не стоит этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

Задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

Напомним, международная группа журналистов Conflict Intelligence Team опубликовала собственное расследование об "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба