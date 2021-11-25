Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що новий напад буде занадто дорого коштувати Росії. За його словами, не варто цього робити.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив Кулеба.

Завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни.

Раніше повідомлялося, що США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

Нагадаємо, міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.