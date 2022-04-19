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В Новодружеске в результате попадания вражеского снаряда загорелся уголь возле шахты, - глава ОВА

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Новодруженськ, Вторник 19 апреля 2022 16:08
В Новодружеске в результате попадания вражеского снаряда загорелся уголь возле шахты, - глава ОВА В Новодружеске загорелся уголь (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что в Новодружеске произошло возгорание угля на открытой территории вблизи шахты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова головы в Telegram.

Сообщается, что туда попал российский снаряд.

К счастью, спасатели смогли вовремя добраться до места возгорания и потушить пламя. Отмечается, что тление угля еще продолжается, но пожар локализован.

Также в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание в двух частных домах.

В Кременной в результате вражеских обстрелов пожары возникли в пяти домах.

Ранее мы сообщали, что оккупанты проводят милитаризацию детей в Донецкой и Луганской областях.

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