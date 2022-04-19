В Новодружеске в результате попадания вражеского снаряда загорелся уголь возле шахты, - глава ОВА
Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что в Новодружеске произошло возгорание угля на открытой территории вблизи шахты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова головы в Telegram.
Сообщается, что туда попал российский снаряд.
К счастью, спасатели смогли вовремя добраться до места возгорания и потушить пламя. Отмечается, что тление угля еще продолжается, но пожар локализован.
Также в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание в двух частных домах.
В Кременной в результате вражеских обстрелов пожары возникли в пяти домах.
Ранее мы сообщали, что оккупанты проводят милитаризацию детей в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, война РФ против Украины длится 55-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!