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У Новодружеську внаслідок попадання ворожого снаряду загорілося вугілля біля шахти, - голова ОВА

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Новодруженськ, Вівторок 19 квітня 2022 16:08
У Новодружеську внаслідок попадання ворожого снаряду загорілося вугілля біля шахти, - голова ОВА У Новодружеську загорілося вугілля (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в Новодружеську сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови в Telegram.

Повідомляється, що туди влучив російський снаряд.

На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання та загасити полум'я. Зазначається, що тління вугілля ще триває, але пожежу локалізовано.

Також у Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.

У Кремінній внаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли у п’ятьох будинках.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять мілітаризацію дітей у Донецькій та Луганській областях.

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