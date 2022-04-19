У Новодружеську внаслідок попадання ворожого снаряду загорілося вугілля біля шахти, - голова ОВА
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в Новодружеську сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови в Telegram.
Повідомляється, що туди влучив російський снаряд.
На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання та загасити полум'я. Зазначається, що тління вугілля ще триває, але пожежу локалізовано.
Також у Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.
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