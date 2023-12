"Новочеркаськ" став "підводним човном". Як Україна мінусує флот РФ і скільки кораблів уже на дні

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Telegram-пабліку "Кримський вітер", заяви командувача Повітряних сил Миколи Олещука, інших військових спікерів, президента України Володимира Зеленського, інформація з wikipedia, висновки OSINT-аналітиків та коментарі експерта Володимира Заблоцького.

У ніч проти 26 грудня у Феодосії пролунали вибухи, а російські пабліки повідомили про роботу протиповітряної оборони. В результаті в районі порту виникла потужна пожежа. Окупаційна влада підтвердила атаку та повідомили про щонайменше одного загиблого.

Також у мережі з'явилися кадри вибухової "бавовни".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про знищення корабля, наголосивши, що російського флоту стає дедалі менше.

"Цього разу слідом за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва" - прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - зазначив він.

За словами спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, удар по "Новочеркаську" призвів до тривалої детонації боєприпасів. Оцінюючи масштаб вибухів, вона припустила, що детонацію викликали не просто паливо або боєкомплект самого корабля. Оскільки такі ВДК через складнощі з використанням Кримського мосту частіше використовуються для перевезення важливих вантажів, цілком імовірно, що він був повністю "запакований" боєприпаси.

Крім того, на її думку, через те, що у порту Феодосії все знаходиться близько, можливо, було пошкоджено ще один корабель. Але ця інформація потребує підтвердження.

За даними російського Міноборони, атака супроводжувалася ударом авіаційних керованих ракет. При цьому "Новочеркаськ" отримав нібито пошкодження, про знищення не повідомляється. Варто зазначити, що це звичне формулювання противника у відповідь на вдалу роботу українських сил. Щоб хоч якось згладити новинний фон від втрати ВДК, окупанти нафантазували знищення нібито двох бойових літаків Су-24 за 125 км на північний схід від Миколаєва.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на ураження "Новочеркаська", заявив, що Чорноморського флоту Росії у Криму не буде, бо Крим - це Україна. Президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за ефективне "поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще одною посудиною".

"Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - додав він за підсумками чергового засідання Ставки.

Офіційний аккаунт Міноборони України пожартував, опублікувавши пост із підписом "Українські воїни модифікували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" - тепер це підводний човен".

