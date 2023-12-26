"Новочеркасск" стал "подлодкой". Как Украина минусует флот РФ и сколько кораблей уже на дне

При подготовке материала использовались: данные Telegram-паблика "Крымский ветер", заявления командующего Воздушных сил Николая Олещука, других военных спикеров, президента Украины Владимира Зеленского, информация из wikipedia, выводы OSINT-аналитиков и комментарии эксперта Владимира Заблоцкого.

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Гибель "Новочеркасска". Что известно

В ночь на 26 декабря в Феодосии прогремели взрывы, а российские паблики сообщили о работе противовоздушной обороны. В результате в районе порта возник мощный пожар. Оккупационные власти подтвердили атаку и сообщила как минимум об одном погибшем.

Также в сети появились кадры взрывной "бавовны".

Командующий Воздушный сил Николай Олещук заявил об уничтожении корабля, подчеркнув, что российского флота становится все меньше.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва" - отправляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - отметил он.

По словам спикера Сил обороны юга Наталии Гуменюк, удар по "Новочеркасску" привел к длительной детонации боеприпасов. Оценивая масштаб взрывов, она предположила, что детонация была вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля. Поскольку такие БДК из-за сложностей с использованием Крымского моста зачастую используются для перевозки важных грузов, вполне вероятно, что он был полностью "упакован" боеприпасами.

Кроме того, по ее мнению, из-за того, что в Феодосийском порту все находится близко, возможно, был поврежден еще один корабль. Но эта информация требует подтверждения.

По данным российского Минобороны, атака сопровождалась ударом авиационных управляемых ракет. При этом "Новочеркасск" получил якобы повреждения, об уничтожении не сообщается. Стоит отметить, что это привычная формулировка противника в ответ на удачную работу украинских сил. Чтобы хоть как-то сгладить новостной фон от потери БДК, оккупанты нафантазировали уничтожение якобы двух боевых самолетов Су-24 в 125 км северо-восточнее Николаева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, реагируя на поражение "Новочеркасска", заявил, что Черноморского флота России в Крыму не будет, потому что Крым - это Украина. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы за эффективное "пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

"Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", - добавил он по итогам очередного заседания Ставки.

Официальный аккаунт Минобороны Украины пошутил, опубликовав пост с подписью "Украинские воины модифицировали российский большой десантный корабль "Новочеркасск" - теперь это подводная лодка".

Телеграмм-паблик "Крымский ветер" сообщил, что атакованный "Новочеркасск" перевозил иранские ударные беспилотники - "шахеды". Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтверждает, что корабль перевозил дроны, которые Россия применяет для ударов по Украине.

Версию с "шахедами" на телемарафоне прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он не подтвердил и не опроверг эти данные, заявив, что озвучивать подобную информацию должен тот, кто ею владеет. В то же время он признал, что масштабная детонация свидетельствует о наличии мощного боекомплекта. И добавил, что операцию планировали ВСУ и другие структуры.

Военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий полагает, что разведка зафиксировала момент, когда БДК пришел в Феодосию загруженный боеприпасами, а Воздушные силы "подловили" его, ударив как минимум одной ракетой прямо по кораблю.

"Уничтожили его до основания: взорвался груз, взорвалось горючее, взорвалось все, что было вместе с экипажем. Насчет "шахедов", почему бы и нет? Если десантные корабли возят боеприпасы, а "шахеды" запускают с мыса "Тарханкут", то вполне возможно", - рассказал он РБК-Украина.

При этом сам корабль пришел не из Ирана. Россияне доставляют "шахеды" в Астрахань, после чего дальше по железной дороге. И так как противник ограничен в логистике через Крымский мост, часть дронов доставляют именно БДК.

Уничтожение "Новочеркасска" подтверждают OSINT-аналитики. По их данным, корабль в результате ракетного удара потоплен в порту Феодосии. Как пишет аналитик Оливер Александр, от БДК практически ничего не осталось, вся передняя часть ушла подводу и, скорее всего, полностью уничтожена. Вероятно, судно не подлежит восстановлению. Гибель корабля признают и российские "Z-военкоры".

На данный момент точно неизвестно, какими ракетами ударили по "Новочеркасску". Юрий Игнат напоминает, что благодаря партнерам Украина получила дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow и SCALP, других нет. Тип ракет для ночной атаки, как и их общее количество в наличии, украинская сторона традиционно комментировать не будет.

Не "Новочеркасском" единым. По каким еще кораблям била Украина

Накануне полномасштабного вторжения Россия перебросила в Черное море дополнительно шесть больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов. Таким образом, группировка судов этого класса была увеличена до 13 единиц.

Противник планировал использовать БДК в десантных операциях по захвату Одесской и Николаевской областей. Но получил жесткий отпор от береговой охраны Украины. На сегодня десантные корабли применяются для логистических целей: переброска личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и временно оккупированных территорий.

Силы обороны Украины нанесли ощутимые потери российским БДК.

"Саратов" был потоплен 24 марта 2022 года возле Бердянска ракетой "Точка-У". Тогда же были повреждены "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", - отметил Владимир Заблоцкий.

Что касается "Цезаря Куникова", то известно о гибели капитана Александра Чирвы. В августе 2023 года беспилотные дроны-камикадзе атаковали БДК "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска, а в сентябре ракета Storm Shadow поразила БДК "Минск" в результате удара по докам Севморзавода.

Фото: последствия прилета по БДК "Минск" в Севастополе, 13 сентября 2023 года (t.me/Crimeanwind)

Спустя 21 месяц украинская авиация довела дело "Новочеркасска" до конца. В сети появились фото разрушенного корабля в Феодосии.

Фото: БДК "Новочеркасск" после удара в ночь на 26 декабря (t.me/VentdeCrimee)

Все вышеуказанные суда - это большие десантные корабли проекта 775 (по кодификации НАТО Ropucha). Были построены на в Польше на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске для советского ВМФ. Являются основой российского десантного флота.

Они предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Стандартные для БДК проекта 755 характеристики:

полное водоизмещение - более 400 тонн

длина корпуса - 112,5 метров

ширина - 15 метров

экипаж - 87 человек

десант - до 300 человек

грузоподъемность - до 460 тонн

Корабли вооружены пусковыми установками МС-73 РСЗО А-215 "Град-М", способные вести огонь с интервалом 0,5 секунды на дальность 21 км для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы. Также имеются спаренные 57-мм артиллерийские установки АК-725 с дистанционным наведением. Для усиления огневой мощи и средств ПВО на корабли проекта 775/III вместо двух АК-725 устанавливали артиллерийский комплекс с одной установкой АК-176 и двумя АК-630М.

"Если в начале войны в Черном море было 13 больших десантных кораблей, то теперь минус "Саратов", "Оленегорский горняк", "Минск" и "Новочеркасск", еще поврежден "Цезарь Куников". Вот и посчитайте. У россиян и так осложнена логистика из-за ударов по Крымскому мосту. А теперь они не могут перебрасывать боеприпасы в прежних объемах кораблями", - объяснил эксперт.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения уничтожено не менее 23 российских кораблей.

Согласно информации из открытых источников, все началось с повреждения малого ракетного корабля "Великий Устюг". Затем были патрульный катер "Олег Шипицын", три БДК в Бердянске, сторожевой фрегат "Адмирал Эссен", ракетный крейсер "Москва", патрульные корветы, десантные катера, фрегат "Адмирал Макаров", разведывательные корабли, подводная лодка "Ростов-на-Дону" и так далее.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс считает, что уничтожение БДК "Новочеркасск" демонстрирует что те, кто говорит о тупиковости войны в Украине, ошибаются.

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", - подчеркнул он.

Как Украина загнала вражеский флот в Новороссийск

До сегодняшних событий Украина только за ноябрь поразила три российских судна - малый ракетный корвет "Аскольд" (атакован ракетой SCALP) и два десантных катера. Тем не менее идущие в украинские порты корабли все еще в опасности, да и угроза ракетных атак по территории Украины с Черного моря сохраняется. Хотя опасность куда меньше, чем годом ранее.

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли… Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море, как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", - говорил Владимир Зеленский осенью на саммите Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря он подчеркнул, что российский флот лишен тотального доминирования в Черном море и не способен навязывать Украине, что делать и что экспортировать. По его словам, ударами по флоту Украина принуждает его к выходу из своих территориальных вод.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные OSINT-расследователем MT Anderson, фиксирует переброску в Новороссийск почти всех серьезных кораблей с прибрежных крымских вод.

Фото: спутниковые снимки порта в Новороссийске (t.me/VentdeCrimee)

В частности, там находятся:

2 из 2 фрегатов типа "Адмирал Григорович"

3 из 3 малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М"

4 из 4 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка"

1 из 3 малых ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт"

3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков"

3 БДК проекта 775

1 БДК проекта "Иван Грен"

3 тральщика проекта 266М "Аквамарин"

Более того, те корабли, которые остаются в Крыму, все реже выходят в море.

"Сейчас нет кораблей в Черном и Азовском морях. По крайней мере, по состоянию на вчерашний вечер. Возможно, ночью кто-то выходил, сейчас у меня таких данных нет", - рассказал РБК-Украина Владимир Заблоцкий.

Кроме ударов по кораблям, в сентябре украинские силы провели операцию "Крабовая ловушка". В ее рамках штаб Черноморского флота России в Севастополе был атакован ракетами Storm Shadow прямо в ходе совещания руководства. В результате здание было частично разрушено. Однако вряд ли командование флота переместили подальше.

"Мне кажется, они находятся в Севастополе. Там была уничтожена система управления и аппаратура, здание уничтожено не полностью, есть уцелевшее крыло. Да и в целом в Севастополе еще много места для адмиралов", - добавил эксперт.

Украина vs российский флот. Прогноз на 2024 год

Способность Украины и в дальнейшем бить по российским кораблям зависит от наличия необходимых вооружений. По мнению Владимира Заблоцкого, на одних лишь ракетах Storm Shadow и SCALP (экспортные варианты бьют на расстояние до 300 км) далеко не уедешь.

"Эти ракеты не новые, нам их передали не для того, чтобы победить, а потому, что надо было дать хоть что-то. Они способны поражать только статические цели. Если корабль движется в море, они не попадут, так как "голова" не видит корабль", - объясняет эксперт.

Один из вариантов - усовершенствованная противокорабельная крылатая ракета "Нептун". Когда она поступит на вооружение, появится возможность уничтожать движущиеся цели.

"Сейчас же мы используем то, что есть. И как видим, успешно, слава Богу", - подчеркнул он.

Что касается флота надводных дронов, то не стоит преувеличивать его возможности. Это прежде всего оружие, а не флот, и чтобы надводные беспилотники что-то поразили, нужно точно знать, где цель находится и что за время, пока они доберутся от условного Очакова или Одессы, эта цель не сбежит.

"Кстати, когда мы поразили Крымский мост в июле, его должны были атаковать пять новых дронов. Но когда они были на переходе, разведка заметила в море фрегат "Адмирал Эссен", и командование приняло решение атаковать фрегат. Три дрона погнались за ним, но тот на более высокой скорости успел уйти. Запаса горючего уже не оставалось чтобы атаковать мост, и они самоуничтожились в районе Ялты. Наверное, фрегат мы потопим уже в следующий раз", - рассказал Заблоцкий.

Сейчас у россиян нет другого выхода, кроме как возить боеприпасы на БДК через Керченский пролив. Конечно, они будут пытаться отремонтировать мост, будут возить в оккупированный Мариуполь, где создано новое морское командование, а также в Керчь и Феодосию. Это, можно сказать три главных направления, на 2024 год.

"Они будут продолжать возить, а мы будем продолжать вредить этому. Что будет дальше, посмотрим. Например, у нас будут самолеты F-16, скорее всего, со своими дальнобойными ракетами. Которые могут поражать движущиеся цели. А это уже совсем другая философия войны, новая тактика, за которыми, я надеюсь, будут новые успехи", - подытожил эксперт.