Новобудови в Україні подорожчали до 12% за пів року: де ціни зросли найбільше

За останні пів року первинне житло подорожчало в більшості міст України. Найбільше зросла медіанна ціна квадратного метра в Черкасах і Тернополі. Водночас у деяких містах новобудови подешевшали.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Найбільше за пів року медіанна стартова ціна квадратного метра на первинному ринку зросла в таких містах:
Черкаси - на 12%, до 870 доларів;
Тернопіль - на 10%, до 910 доларів;
Київ - на 9%, до 1440 доларів;
Хмельницький - на 9%, до 860 доларів;
Івано-Франківськ - на 9%, до 1070 доларів;
Чернівці - на 9%, до 1200 доларів.
У Вінниці квадратний метр подорожчав на 8%, до 1200 доларів, у Кропивницькому - також на 8%, до 1030 доларів. У Рівному ціна зросла на 7%, до 1120 доларів.
Водночас у трьох містах медіанна вартість квадратного метра знизилася. У Харкові вона впала на 5%, до 620 доларів, у Сумах - на 3%, до 570 доларів, а в Запоріжжі - на 2%, до 530 доларів. У Дніпрі ціна за пів року не змінилася і становить 1100 доларів за квадратний метр.
Найвищу медіанну стартову ціну квадратного метра серед міст, за якими є достатньо даних, зафіксували у Львові - 1550 доларів. У Києві показник становить 1440 доларів.
До міст із найдорожчими новобудовами також належать Ужгород (1220 доларів за кв. м), Вінниця та Чернівці (по 1200 доларів), Одеса (1190 доларів).
Найдешевший квадратний метр - у Запоріжжі (530 доларів), Сумах (570 доларів) і Харкові (620 доларів).
За даними ЛУН, медіанна ціна найдешевшої квартири на первинному ринку найвища у Львові - 3,3 млн гривень. У Києві вона становить 3,1 млн гривень, у Вінниці - 2,5 млн гривень.
Найдешевші варіанти пропонують у Запоріжжі - 1,1 млн гривень. У Сумах і Миколаєві медіанна ціна найдешевшої квартири становить по 1,2 млн гривень, у Харкові - 1,3 млн гривень.
Найбільше житлових комплексів із квартирами у продажу налічується в Києві - 168. У Львові таких комплексів 148, в Одесі - 70.
За останні пів року кількість ЖК у продажу найбільше зросла в Ужгороді - на 16%, до 44. У Луцьку показник збільшився на 14%, до 16 комплексів, у Вінниці - на 12%, до 29.
Водночас у деяких містах пропозиція скоротилася. Найбільше - у Сумах (на 17%, до 5 ЖК), Рівному (на 16%, до 21) та Житомирі (на 14%, до 19).
Читайте також про те, що будинки на вторинному ринку за рік подорожчали майже в усіх областях. Найбільше ціна підскочила на Вінничині і Тернопільщині - на 38%.
Раніше ми писали про те, що у Київській області оренда будинків за три роки зросла на 120%. Зараз будинок за містом в середньому здають за 99,1 тис. грн на місяць. У Києві такі коштують 104 тис. грн.