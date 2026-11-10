Новостройки в Украине подорожали до 12% за полгода: где цены выросли больше всего

Где больше всего выросли цены

Больше за полгода медианная стартовая цена квадратного метра на первичном рынке выросла в таких городах:

Черкассы - на 12%, до 870 долларов;

Тернополь - на 10%, до 910 долларов;

Киев - на 9%, до 1440 долларов;

Хмельницкий - на 9%, до 860 долларов;

Ивано-Франковск - на 9%, до 1070 долларов;

Черновцы - на 9%, до 1200 долларов.

В Виннице квадратный метр подорожал на 8%, до 1200 долларов, в Кропивницком - также на 8%, до 1030 долларов. В Ровно цена выросла на 7%, до 1120 долларов.

В то же время в трех городах медианная стоимость квадратного метра снизилась. В Харькове она упала на 5%, до 620 долларов, в Сумах - на 3%, до 570 долларов, а в Запорожье - на 2%, до 530 долларов. В Днепре цена за полгода не изменилась и составляет 1100 долларов за квадратный метр.

Цены на первичном рынке Украины (скриншот ЛУН)

Где жилье самое дорогое

Высокую медианную стартовую цену квадратного метра среди городов, по которым достаточно данных, зафиксировали во Львове - 1550 долларов. В Киеве показатель составляет 1440 долларов.

В города с самыми дорогими новостройками также относятся Ужгород (1220 долларов за кв. м), Винница и Черновцы (по 1200 долларов), Одесса (1190 долларов).

Самый дешевый квадратный метр - в Запорожье (530 долларов), Сумах (570 долларов) и Харькове (620 долларов).

Сколько стоит самая дешевая квартира

По данным ЛУН, медианная цена самой дешевой квартиры на первичном рынке самая высокая во Львове - 3,3 млн гривен. В Киеве она составляет 3,1 млн гривен, в Виннице - 2,5 млн гривен.

Самые дешевые варианты предлагают в Запорожье - 1,1 млн гривен. В Сумах и Николаеве медианная цена самой дешевой квартиры составляет по 1,2 млн гривен, в Харькове - 1,3 млн гривен.

Средняя цена самой дешевой квартиры (скриншот ЛУН)

Сколько ЖК продают

Больше всего жилых комплексов с квартирами в продаже насчитывается в Киеве - 168. Во Львове таких комплексов 148, в Одессе - 70.

За последние полгода количество ЖК в продаже больше выросло в Ужгороде - на 16%, до 44. В Луцке показатель увеличился на 14%, до 16 комплексов, в Виннице - на 12%, до 29.

В то же время в некоторых городах предложение сократилось. Больше всего - в Сумах (на 17%, до 5 ЖК), Ровно (на 16%, до 21) и Житомире (на 14%, до 19).