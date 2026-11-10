Новостройки в Украине подорожали до 12% за полгода: где цены выросли больше всего
За последние полгода первоначальное жилье подорожало в большинстве городов Украины. Больше всего выросла медианная цена квадратного метра в Черкассах и Тернополе. В то же время в некоторых городах новостройки подешевели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Где больше всего выросли цены
Больше за полгода медианная стартовая цена квадратного метра на первичном рынке выросла в таких городах:
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Черкассы - на 12%, до 870 долларов;
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Тернополь - на 10%, до 910 долларов;
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Киев - на 9%, до 1440 долларов;
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Хмельницкий - на 9%, до 860 долларов;
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Ивано-Франковск - на 9%, до 1070 долларов;
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Черновцы - на 9%, до 1200 долларов.
В Виннице квадратный метр подорожал на 8%, до 1200 долларов, в Кропивницком - также на 8%, до 1030 долларов. В Ровно цена выросла на 7%, до 1120 долларов.
В то же время в трех городах медианная стоимость квадратного метра снизилась. В Харькове она упала на 5%, до 620 долларов, в Сумах - на 3%, до 570 долларов, а в Запорожье - на 2%, до 530 долларов. В Днепре цена за полгода не изменилась и составляет 1100 долларов за квадратный метр.
Где жилье самое дорогое
Высокую медианную стартовую цену квадратного метра среди городов, по которым достаточно данных, зафиксировали во Львове - 1550 долларов. В Киеве показатель составляет 1440 долларов.
В города с самыми дорогими новостройками также относятся Ужгород (1220 долларов за кв. м), Винница и Черновцы (по 1200 долларов), Одесса (1190 долларов).
Самый дешевый квадратный метр - в Запорожье (530 долларов), Сумах (570 долларов) и Харькове (620 долларов).
Сколько стоит самая дешевая квартира
По данным ЛУН, медианная цена самой дешевой квартиры на первичном рынке самая высокая во Львове - 3,3 млн гривен. В Киеве она составляет 3,1 млн гривен, в Виннице - 2,5 млн гривен.
Самые дешевые варианты предлагают в Запорожье - 1,1 млн гривен. В Сумах и Николаеве медианная цена самой дешевой квартиры составляет по 1,2 млн гривен, в Харькове - 1,3 млн гривен.
Сколько ЖК продают
Больше всего жилых комплексов с квартирами в продаже насчитывается в Киеве - 168. Во Львове таких комплексов 148, в Одессе - 70.
За последние полгода количество ЖК в продаже больше выросло в Ужгороде - на 16%, до 44. В Луцке показатель увеличился на 14%, до 16 комплексов, в Виннице - на 12%, до 29.
В то же время в некоторых городах предложение сократилось. Больше всего - в Сумах (на 17%, до 5 ЖК), Ровно (на 16%, до 21) и Житомире (на 14%, до 19).
Читайте также о том, что дома на вторичном рынке за год подорожали практически во всех областях. Больше всего цена подскочила в Винницкой и Тернопольской - на 38%.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области аренда домов за три года выросла на 120%. Сейчас дом за городом в среднем сдают за 99,1 тыс. грн в месяц. В Киеве такие стоят 104 тыс. грн.