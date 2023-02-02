Новобудови все ще дуже дорогі. Скільки зараз коштує купити квартиру у Львові

Вплив війни. Які зараз ціни на квартири у новобудовах Львова

Як і в усіх містах України, через війну і непередбачуваність майбутнього квартири у Львові купують не так часто, як раніше. Люди довго роздумують, придивляються, потім відмовляються купувати. Інші нерідко відкладають угоду на тиждень-два, навіть якщо пропозиція хороша і за всіма параметрами їм підходить, каже РБК-Україна рієлтор зі Львова Володимир Глущак.

"Основний фактор – події війни. Люди бачать новини з фронту, чують про ризик наступу з Білорусі. Звісно, ми їм там "перемелемо", але такого роду повідомлення дуже впливають на прийняття рішення по покупці. Львів – це західний форпост України, але тут так само може бути небезпечно", – описує тенденцію рієлтор.

Але й зараз є частина людей, які хочуть кудись вкласти заощадження, щоб їх не "з'їдала" інфляція. Деякі якраз і планують купити нерухомість, навіть під час війни. Накопичити гроші це можливості не дасть, але гроші збережуться, і просто буде де жити. До того ж на ринку багато говорять про ріст цін на житло після нашої перемоги.

Фото: На інтерес до купівлі житла дуже впливають новини з фронту (facebook.com/lev.development)

"Новобудови все ще дуже дорогі. Ніхто не поспішає їх купувати, та й ціни не знижуються. Ціни – від 30 тисяч доларів за “радянський” стан (може бути й менше при певних обставинах) до 100 тисяч доларів з якісним ремонтом у новобудові. Але може бути й більше”, – констатує Володимир.

Ціни на квартири у новобудовах Львова по районах

Зараз ціни на житло без ремонту у новобудовах Львова, введених в експлуатацію, такі:

Шевченківський район – від 40000 грн за метр квадратний; Сихівський район – від 39000 грн; Галицький район – від 44000 грн; Франківський район – від 42000 грн; Залізничний район – від 39500 грн.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Хоча житло у новобудовах продається не так активно, значно більше угод укладають на “вторинці”. Там доволі активно ведуться продажі, особливо якщо квартиру продають справді дешево. За такими пропозиціями навіть бувають черги з кількох бажаючих, каже співрозмовник.

"Люди купують, роблять там ремонт і живуть. Це часто переселенці, яким треба мати власну квартиру, а не платити оренду. А продають ті, наприклад, хто хоче виїхати за кордон. Хай це буде і радянський ремонт, але такі квартири користуються попитом: купили, зробили ремонт і можна жити. Але, підкреслю, для цього вона має бути дешева", – розповідає рієлтор.

Ціни на квартири вторинного ринку Львова по районах

Володимир Глущак наводить дані, за якими вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Львові стартує з таких цін:

Шевченківський район – від 32000$; Сихівський район – від 31000$; Галицький район – від 35000$; Франківський район – від 33000$; Залізничний район – від 30000$.

Фото: Ціни на вторинному ринку квартир починаються від 31 тисяч доларів (Getty Images)

Коли ринок нерухомості "оживе": прогноз

На рахунок відновлення ринку нерухомості Володимир Глущак вважає, що він почнеться тільки після того, як ми повністю переможемо у війні. Але навіть коли ми вийдемо на кордони України на момент 1991 року, загроза обстрілів з РФ все одно зберігатиметься.

"Після перемоги почнеться і масштабна відбудова України. Буде попит на будівельників, працівників заводів, торгівлю будматеріалами. Навколо цього буде розвиватися ціла екосистема, розвиватиметься економіка. Плюс – до нас зайдуть західні інвестори. Коли окупанти будуть покарані, ворог платитиме нам репарації, тільки тоді ринок нерухомості та інші галузі економіки України отримають потужний поштовх для розвитку", – впевнений фахівець.