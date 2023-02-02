Новостройки все еще очень дорогие. Сколько сейчас стоит купить квартиру во Львове

Влияние войны. Какие сейчас цены на квартиры в новостройках Львова

Как и во всех городах Украины, из-за войны и непредсказуемости будущего квартиры во Львове покупают не так часто, как раньше. Люди долго раздумывают, присматриваются, потом отказываются покупать. Остальные нередко откладывают соглашение на неделю-две, даже если предложение хорошее и по всем параметрам им подходит, говорит РБК-Украина риелтор из Львова Владимир Глущак.

"Основной фактор – события войны. Люди видят новости с фронта, слышат о риске наступления из Беларуси. Конечно, мы им там "перемелеем", но такого рода сообщения оказывают большое влияние на принятие решения по покупке. Львов – это западный форпост Украины, но здесь также может быть опасно", – описывает тенденцию риелтор.

Но и сейчас есть часть людей, которые хотят куда-то вложить сбережения, чтобы их не "съедала" инфляция. Некоторые как раз и планируют купить недвижимость даже во время войны. Накопить деньги это возможности не даст, но средства сохранятся, да и просто будет где жить. К тому же на рынке много говорят о росте цен на жилье после нашей победы.

Фото: На интерес к покупке жилья оказывают большое влияние новости с фронта (facebook.com/lev.development)

"Новостройки все еще очень дорогие. Никто не спешит их покупать, да и цены не снижаются. Цены – от 30 тысяч долларов за "советское" состояние (может быть и меньше при определенных обстоятельствах) до 100 тысяч долларов с качественным ремонтом в новостройке. Но может быть и больше”, – констатирует Владимир.

Цены на квартиры в новостройках Львова по районам

Сейчас цены на жилье без ремонта в новостройках Львова, введенных в эксплуатацию, таковы:

Шевченковский район – от 40000 грн за метр квадратный; Сыховский район – от 39000 грн; Галицкий район – от 44000 грн; Франковский район – от 42000 грн; Железнодорожный район – от 39500 грн.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Хотя жилье в новостройках продается не так активно, гораздо больше сделок заключают на "вторичке". Там довольно активно ведутся продажи, особенно если квартиру действительно продают дешево. По подобным предложениям даже бывают очереди из нескольких желающих, говорит собеседник.

"Люди покупают, делают там ремонт и живут. Это часто переселенцы, которым нужно иметь собственную квартиру, а не платить аренду. А продают те, например, кто хочет уехать за границу. Пусть это будет и советский ремонт, но на такие квартиры есть спрос: купили, сделали ремонт и можно жить. Но, подчеркну, для этого она должна быть дешевая", – рассказывает риелтор.

Цены на квартиры вторичного рынка Львова по районам

Владимир Глущак приводит данные, по которым стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове стартует по следующим ценам:

Шевченковский район – от 32000$; Сыховский район – от 31000$; Галицкий район – от 35000$; Франковский район – от 33000$; Железнодорожный район – от 30000$.

Фото: Цены на вторичном рынке квартир начинаются от 31 тысячи долларов (Getty Images)

Когда рынок недвижимости "оживет": прогноз

По поводу восстановления рынка недвижимости Владимир Глущак считает, что оно начнется только после того, как мы полностью победим в войне. Но даже когда мы выйдем на границы Украины к моменту 1991 года, угроза обстрелов с РФ все равно будет сохраняться.

"После победы начнется и масштабное восстановление Украины. Будет спрос на строителей, работников заводов, торговлю стройматериалами. Вокруг этого будет развиваться целая экосистема, будет развиваться экономика. Плюс – к нам зайдут западные инвесторы. Когда оккупанты будут наказаны, враг будет платить нам репарации, только тогда рынок недвижимости и другие отрасли экономики Украины получат мощный толчок для развития", – уверен специалист.