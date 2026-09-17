Новобранець РФ живе на полі бою до 30 хвилин, - генерал США

Російський рекрут живе до пів години

Генерал Кейн заявив, що на окремих ділянках лінії фронту тривалість життя новоприбулого російського новобранця становить лише від 20 до 30 хвилин.

"Замисліться над цим. Ось що відбувається, коли дешеві високоточні засоби швидко впроваджуються, адаптуються та масштабуються на полі бою", - додав він.

Генерал Кейн пояснив такі критичні втрати стрімким розвитком військових технологій, зокрема масовим і ефективним використанням українських дронів із підтримкою штучного інтелекту (комп'ютерного зору). Вони здатні уражати цілі навіть за умов відсутності GPS-навігації.

Раніше РБК-Україна писало, що середня тривалість життя російського новобранця, який прибуває на поле бою в Україні, становить від 20 до 30 хвилин. Про це заявили у ГУР.