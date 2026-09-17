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Новобранец РФ живет на поле боя до 30 минут, - генерал США

20:27 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн (Getty Images)

Современные украинские технологии на поле боя сводят жизнь российского новобранца к 20-30 минутам. Речь идет о дронах с ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна на конференции Air, Space&Cyber Conference.

Российский рекрут живет до получаса

Генерал Кейн заявил, что на отдельных участках линии фронта продолжительность жизни новоприбывшего российского новобранца составляет всего от 20 до 30 минут.

"Задумайтесь над этим. Вот что происходит, когда дешевые высокоточные средства быстро внедряются, адаптируются и масштабируются на поле боя", - добавил он.

Генерал Кейн объяснил такие критические потери стремительным развитием военных технологий, в частности, массовым и эффективным использованием украинских дронов с поддержкой искусственного интеллекта (компьютерного зрения). Они способны поражать цели даже при отсутствии GPS-навигации.

Ранее РБК-Украина писала, что средняя продолжительность жизни прибывающего на поле боя в Украине российского новобранца составляет от 20 до 30 минут. Об этом заявили в ГУР.

Кроме того, сотни тысяч россиян получают "мобилизационные предписания" в военкоматах. Это позволяет властям при необходимости быстро вызвать мужчин на пункты сбора.

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