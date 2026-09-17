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Новобранець РФ живе на полі бою до 30 хвилин, - генерал США

20:27 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Новобранець РФ живе на полі бою до 30 хвилин, - генерал США Фото: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн (Getty Images)
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Сучасні українські технології на полі бою зводять життя російського новобранця до 20-30 хвилин. Йдеться про дрони з ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна на конференції Air, Space & Cyber Conference.

Російський рекрут живе до пів години

Генерал Кейн заявив, що на окремих ділянках лінії фронту тривалість життя новоприбулого російського новобранця становить лише від 20 до 30 хвилин.

"Замисліться над цим. Ось що відбувається, коли дешеві високоточні засоби швидко впроваджуються, адаптуються та масштабуються на полі бою", - додав він.

Генерал Кейн пояснив такі критичні втрати стрімким розвитком військових технологій, зокрема масовим і ефективним використанням українських дронів із підтримкою штучного інтелекту (комп'ютерного зору). Вони здатні уражати цілі навіть за умов відсутності GPS-навігації.

Раніше РБК-Україна писало, що середня тривалість життя російського новобранця, який прибуває на поле бою в Україні, становить від 20 до 30 хвилин. Про це заявили у ГУР.

Крім того, сотні тисяч росіян отримують "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах. Це дозволяє владі за потреби швидко викликати чоловіків на пункти збору.

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