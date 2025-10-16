"Новий зелений обман": Трамп закликав голосувати проти глобального вуглецевого податку

Президент США Дональд Трамп закликав країни проголосувати проти глобального вуглецевого податку на судноплавство, який можуть ухвалити у Лондоні вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
Трамп написав, що вкрай обурений тим фактом, що Міжнародна морська організація цього тижня в Лондоні хоче ухвалити глобальний вуглецевий податок. Він заявив, що США не підтримують цю ідею.
"Сполучені Штати не підтримуватимуть цей глобальний податок "Зеленого Нового Обману" на судноплавство і в жодній формі йому не підкоряться. Ми не зазнаємо підвищення цін для американських споживачів І створення бюрократії "Зеленого Нового Обману", яка витрачатиме ВАШІ гроші на свої "зелені" мрії", - написав він.
Трамп закликав інші країни підтримати позицію США та проголосувати проти глобального вуглецевого податку в Лондоні.
Зазначимо, що ще у травні цього року Міжнародна морська організація затвердила план досягнення нульових викидів у судноплавній галузі до середини XXI століття. Рішення щодо податку на судна, які використовують екологічно шкідливе паливо, планували ухвалити в жовтні.
За даними ООН, морське судноплавство відповідає за 3% глобальних викидів парникових газів. Міжнародна морська організація вважає таку ситуацію неприпустимою. Тому було прийнято рішення впровадити відповідний податок - до 150 доларів на тонну щодо суден, які плавають на екологічно шкідливому паливі.
Проте Вашингтон виступив проти цього податку - як і взагалі зараз виступає проти подібних ініціатив. Адміністрація Трампа, яка обіцяла вивести США з Паризької кліматичної угоди, вважає, що новий податок призведе до інфляції та накладе на судновласників в США значний економічний тягар.