"Новый зеленый обман": Трамп призвал голосовать против глобального углеродного налога

Президент США Дональд Трамп призвал страны проголосовать против глобального углеродного налога на судоходство, который могут принять в Лондоне уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
Трамп написал, что крайне возмущен тем фактом, что Международная морская организация на этой неделе в Лондоне хочет принять глобальный углеродный налог. Он заявил, что США не поддерживают эту идею.
"Соединенные Штаты не будут поддерживать этот глобальный налог "Зеленого Нового Обмана" на судоходство и ни в какой форме ему не подчинятся. Мы не потерпим повышения цен для американских потребителей и создания бюрократии "Зеленого Нового Обмана", которая будет тратить ВАШИ деньги на свои "зеленые" мечты", - написал он.
Трамп призвал другие страны поддержать позицию США и проголосовать против глобального углеродного налога в Лондоне.
Отметим, что еще в мае этого года Международная морская организация утвердила план достижения нулевых выбросов в судоходной отрасли к середине XXI века. Решение о налоге на суда, которые используют экологически вредное топливо, планировали принять в октябре.
По данным ООН, морское судоходство отвечает за 3% глобальных выбросов парниковых газов. Международная морская организация считает такую ситуацию недопустимой. Поэтому было принято решение внедрить соответствующий налог - до 150 долларов на тонну в отношении судов, которые плавают на экологически вредном топливе.
Однако Вашингтон выступил против этого налога - как и вообще сейчас выступает против подобных инициатив. Администрация Трампа, которая обещала вывести США из Парижского климатического соглашения, считает, что новый налог приведет к инфляции и наложит на судовладельцев в США значительное экономическое бремя.