RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Новый зеленый обман": Трамп призвал голосовать против глобального углеродного налога

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп призвал страны проголосовать против глобального углеродного налога на судоходство, который могут принять в Лондоне уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что крайне возмущен тем фактом, что Международная морская организация на этой неделе в Лондоне хочет принять глобальный углеродный налог. Он заявил, что США не поддерживают эту идею.

"Соединенные Штаты не будут поддерживать этот глобальный налог "Зеленого Нового Обмана" на судоходство и ни в какой форме ему не подчинятся. Мы не потерпим повышения цен для американских потребителей и создания бюрократии "Зеленого Нового Обмана", которая будет тратить ВАШИ деньги на свои "зеленые" мечты", - написал он.

Трамп призвал другие страны поддержать позицию США и проголосовать против глобального углеродного налога в Лондоне.

 

Парниковые выбросы и "глобальный налог"

Отметим, что еще в мае этого года Международная морская организация утвердила план достижения нулевых выбросов в судоходной отрасли к середине XXI века. Решение о налоге на суда, которые используют экологически вредное топливо, планировали принять в октябре.

По данным ООН, морское судоходство отвечает за 3% глобальных выбросов парниковых газов. Международная морская организация считает такую ситуацию недопустимой. Поэтому было принято решение внедрить соответствующий налог - до 150 долларов на тонну в отношении судов, которые плавают на экологически вредном топливе.

Однако Вашингтон выступил против этого налога - как и вообще сейчас выступает против подобных инициатив. Администрация Трампа, которая обещала вывести США из Парижского климатического соглашения, считает, что новый налог приведет к инфляции и наложит на судовладельцев в США значительное экономическое бремя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки