ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию из-за климатических изменений

Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии решением парламента в среду объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с изменением климата. Наводнения и пожары влияют на благосостояние жителей и промышленность.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает британская газета Guardian.

В соответствующей инициативе парламента говорится о "разрушительном воздействии меняющейся и крайне неблагоприятной погоды - наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров - на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению".

Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайное положение.

Напомним, в январе чрезвычайное положение из-за климатических изменений объявила Испания.

РБК-Украина писало, что в 2008 году Новая Зеландия возглавила список самых привлекательных туристических направлений в мире.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новая Зеландиячрезвычайные ситуацииклимат