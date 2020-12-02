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В Новій Зеландії оголосили надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни

Автор: РБК-Україна

В Новій Зеландії рішенням парламенту в середу оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі зміною клімату. Повені і пожежі впливають на добробут мешканців та промисловість.

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Про це повідомляє британська газета Guardian.

У відповідній ініціативі парламенту йдеться про "руйнівний вплив мінливої і вкрай несприятливої погоди - повеней, підйому рівня світового океану і природних пожеж - на Нову Зеландію і добробут новозеландців, на основні види промисловості, доступ до водних ресурсів та громадської охорони здоров'я".

Таким чином, Нова Зеландія приєдналася до 32 інших країн, які офіційно визнали існування кризи в сфері клімату і також оголосили у себе надзвичайний стан.

Нагадаємо, у січні надзвичайний стан через кліматичні зміни оголосила Іспанія.

РБК-Україна писало, що у 2008 році Новая Зеландія очолила список найбільш привабливих туристичних напрямків у світі.

Прогноз погоди
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Новини України Новая Зеландиянадзвичайні ситуаціїклимат