Новий закон про ВПО запрацював з 22 жовтня: що і для кого змінюється

Чи потрібно переоформлювати довідку ВПО

Раніше видані довідки ВПО залишаються чинними, тому міняти їх або повторно ставати на облік через набрання чинності новим законом не потрібно.

Також поки що не змінюється порядок оформлення довідки. Люди, які вперше звертатимуться за взяттям на облік після 22 жовтня, зможуть, як і раніше, оформити її через застосунок "Дія", у ЦНАПі або в органі соціального захисту населення.

Чинні процедури оформлення та отримання допомоги для переселенців також зберігаються.

Що зміниться для переселенців

Нові механізми запроваджуватимуть поступово - після ухвалення необхідних нормативно-правових актів і запуску цифрових інструментів.

Зокрема, передбачено такі зміни:

Єдина інформаційна база даних про ВПО. Облік переселенців планують перевести до єдиної бази. Згодом люди зможуть отримувати витяг онлайн замість оформлення довідки. Наразі цифровий сервіс перебуває в розробці.

Облік переселенців планують перевести до єдиної бази. Згодом люди зможуть отримувати витяг онлайн замість оформлення довідки. Наразі цифровий сервіс перебуває в розробці. Допомога з урахуванням індивідуальних потреб. Передбачено оцінювання потреб переселенців на різних етапах, щоб визначати, якої підтримки потребує конкретна людина або родина. Йдеться не лише про облік і виплати на проживання, а й про допомогу у вирішенні інших проблем.

Передбачено оцінювання потреб переселенців на різних етапах, щоб визначати, якої підтримки потребує конкретна людина або родина. Йдеться не лише про облік і виплати на проживання, а й про допомогу у вирішенні інших проблем. Єдина система обліку житла для ВПО. Планують створити інформаційно-аналітичну систему об'єктів нерухомості. Її наповнюватимуть та оновлюватимуть органи місцевого самоврядування, щоб підбирати житло з урахуванням потреб переселенців.

Планують створити інформаційно-аналітичну систему об'єктів нерухомості. Її наповнюватимуть та оновлюватимуть органи місцевого самоврядування, щоб підбирати житло з урахуванням потреб переселенців. Більша участь у житті громад. ВПО зможуть долучатися до громадських слухань, місцевих програм підтримки та вирішення питань громади. Пропозиції рад ВПО будуть обов'язковими до розгляду органами влади, при яких вони створені.

Коли запрацюють нові правила

Набрання чинності законом не означає, що всі передбачені ним зміни запрацюють одразу. Для цього необхідно ухвалити відповідні нормативно-правові акти та запустити нові цифрові інструменти.

У міністерстві зазначили, що додатково інформуватимуть про впровадження змін, нові механізми підтримки переселенців і порядок користування ними.