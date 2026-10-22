Новый закон о ВПЛ заработал с 22 октября: что и для кого меняется

В Украине 22 октября вступает в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Он предполагает изменения в системе учета переселенцев и подходах к их поддержке.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Ранее выданные справки ВПЛ остаются в силе, поэтому менять их или повторно становиться на учет из-за вступления в силу нового закона не требуется.
Также пока не меняется порядок оформления справки. Люди, которые впервые будут обращаться за взятием на учет после 22 октября, смогут по-прежнему оформить ее через приложение "Дія", в ЦНАПе или в органе социальной защиты населения.
Действующие процедуры оформления и получения помощи переселенцам также сохраняются.
Новые механизмы будут внедряться постепенно после принятия необходимых нормативно-правовых актов и запуска цифровых инструментов.
В частности, предусмотрены следующие изменения:
Вступление в силу закона не означает, что все предусмотренные им изменения заработают сразу. Для этого необходимо принять соответствующие нормативно правовые акты и запустить новые цифровые инструменты.
В министерстве отметили, что будут дополнительно информировать о внедрении изменений, новых механизмах поддержки переселенцев и порядке пользования ими.
Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поручение правительству проработать повышение пособия на проживение для ВПЛ с 1 января 2027 года. Если предложения будут приняты, выплаты составят 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью и 3000 гривен для других переселенцев.
РБК-Украина также рассказывало, когда украинцев могут автоматически лишить статуса ВПЛ.