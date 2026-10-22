RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Новый закон о ВПЛ заработал с 22 октября: что и для кого меняется

15:26 22.10.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Украине 22 октября вступает в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Он предполагает изменения в системе учета переселенцев и подходах к их поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Нужно ли переоформлять справку ВПЛ

Ранее выданные справки ВПЛ остаются в силе, поэтому менять их или повторно становиться на учет из-за вступления в силу нового закона не требуется.

Также пока не меняется порядок оформления справки. Люди, которые впервые будут обращаться за взятием на учет после 22 октября, смогут по-прежнему оформить ее через приложение "Дія", в ЦНАПе или в органе социальной защиты населения.

Действующие процедуры оформления и получения помощи переселенцам также сохраняются.

Что изменится для переселенцев

Новые механизмы будут внедряться постепенно после принятия необходимых нормативно-правовых актов и запуска цифровых инструментов.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

  • Единая информационная база данных о ВПЛ. Учет переселенцев планируется перевести в единую базу. Впоследствии люди смогут получать выдержку онлайн вместо оформления справки. Пока цифровой сервис находится в разработке.
  • Помощь на основе индивидуальных потребностей. Предусмотрена оценка потребностей переселенцев на разных этапах, чтобы определять, какой поддержки нуждается конкретный человек или семья. Речь идет не только об учете и выплатах на проживание, но и о помощи в решении других проблем.
  • Единая система учета жилья для ВПЛ. Планируется создать информационно-аналитическую систему объектов недвижимости. Ее будут наполнять и обновлять органы местного самоуправления, чтобы подбирать жилье с учетом потребностей переселенцев.
  • Большее участие в жизни общин. ВПЛ смогут приобщаться к общественным слушаниям, местным программам поддержки и решению вопросов общины. Предложения советов ВПЛ будут обязательными к рассмотрению органами власти, при которых они созданы.

Когда заработают новые правила

Вступление в силу закона не означает, что все предусмотренные им изменения заработают сразу. Для этого необходимо принять соответствующие нормативно правовые акты и запустить новые цифровые инструменты.

В министерстве отметили, что будут дополнительно информировать о внедрении изменений, новых механизмах поддержки переселенцев и порядке пользования ими.

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поручение правительству проработать повышение пособия на проживение для ВПЛ с 1 января 2027 года. Если предложения будут приняты, выплаты составят 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью и 3000 гривен для других переселенцев.

РБК-Украина также рассказывало, когда украинцев могут автоматически лишить статуса ВПЛ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство социальной политикиМинистерство развития громад и территорийВнутренне перемещенные лица