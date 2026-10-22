Новий закон про ВПО набрав чинності: що буде з довідками переселенців

Довідки ВПО, які видали раніше, залишаються дійсними. Міняти їх або повторно ставати на облік не потрібно. Порядок оформлення довідок і отримання допомоги для переселенців поки не змінюється.

Якщо ви звертаєтеся по довідку вперше після 22 жовтня, зробити це можна, як і раніше:

у застосунку "Дія";

у ЦНАПі;

в органі соціального захисту населення.

Перехід до нової системи обліку відбуватиметься поступово. Надалі переселенців враховуватимуть у Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Коли оновлену систему запустять, підтвердити перебування на обліку можна буде витягом із бази, паперовим або електронним.