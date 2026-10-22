Новий закон про ВПО набрав чинності: що буде з довідками переселенців

З 22 жовтня набрав чинності новий закон про внутрішньо переміщених осіб, який змінює систему їхнього обліку. Раніше видані довідки ВПО залишаються чинними, переоформлювати їх не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Довідки ВПО, які видали раніше, залишаються дійсними. Міняти їх або повторно ставати на облік не потрібно. Порядок оформлення довідок і отримання допомоги для переселенців поки не змінюється.
Якщо ви звертаєтеся по довідку вперше після 22 жовтня, зробити це можна, як і раніше:
Перехід до нової системи обліку відбуватиметься поступово. Надалі переселенців враховуватимуть у Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Коли оновлену систему запустять, підтвердити перебування на обліку можна буде витягом із бази, паперовим або електронним.
Допомогу на проживання за жовтень переселенцям профінансували 21 жовтня, кошти надходять на картки протягом кількох днів після цієї дати. А з наступного року виплати можуть зрости: Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги ВПО на 1000 гривень, до 3000 гривень для дорослих і 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.
Водночас частина переселенців ризикує втратити виплати через помилки в державних реєстрах, які не завжди фіксують повернення людей в Україну після поїздок за кордон.