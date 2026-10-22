Новый закон о ВПО вступил в силу: что будет со справками переселенцев

С 22 октября вступил в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах, изменяющий систему их учета. Ранее выданные справки ВПО остаются в силе, переоформлять их не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Справки выдавшиеся ранее ВПО остаются действительными. Менять их или повторно становиться на учет не нужно. Порядок оформления справок и получения пособий для переселенцев пока не меняется.
Если вы обращаетесь за справкой впервые после 22 октября, сделать это можно по-прежнему:
Переход к новой системе учета будет происходить постепенно. В дальнейшем переселенцы будут учитываться в Единой информационной базе данных о ВПО. Когда обновленную систему запустят, подтвердить пребывание на учете можно будет извлечением из базы , бумажным или электронным.
Помощь на проживание за октябрь переселенцам профинансировали 21 октября , средства поступают на карточки в течение нескольких дней после этой даты. А со следующего года выплаты могут возрасти: Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки о повышении помощи ВПО на 1000 гривен, до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.
В то же время, часть переселенцев рискует потерять выплаты из-за ошибок в государственных реестрах, которые не всегда фиксируют возвращение людей в Украину после поездок за границу.