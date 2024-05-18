Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому

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Сьогодні, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію, який президент підписав місяць тому. Цей документ змінює правила роботи ТЦК та СП, функціонування військового обліку, а також умови та відповідальність для військовозобов'язаних.

Вже з сьогоднішнього дня чоловіки віком від 18 до 60 мають протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані. Так в органів влади має бути більш цілісна картина мобілізаційного ресурсу країни. РБК-Україна запитало у Міністерства оборони та Генерального штабу, як на практиці працюватиме закон з усіми його деталями та нюансами.

Про військовий облік та оновлення даних

1.Коли та як військовозобов'язані можуть оновити свої дані? У ЦНАПах це теж можна зробити?

За законом, всі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, мають протягом двох місяців, починаючи з 18 травня, самостійно прийти до ТЦК і оновити свої дані.

Це може бути територіальний центр за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Також можна прийти в Центр надання адміністративних послуг, підкреслили в Генеральному штабі. Окрім того, свої дані можна оновити в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

2. Чи усім військовозобов'язаним треба оновлювати військово-облікові дані з 18 травня? Якщо людина оновлювала свої дані після початку широкомасштабного вторгнення, їй потрібно після набуття чинності закону оновити дані знову?

Так. У Міністерстві оборони наголошують, що з 18 травня усі без виключення військовозобов’язані повинні оновити свої персональні дані.

3. Якщо людина знята з військового обліку, їй все одно треба йти і оновлювати дані?

Тим громадянам, які у своєму військово-обліковому документі мають відмітку про "виключення з військового обліку", не потрібно приходити для оновлення своїх даних, кажуть у Генеральному штабі. Але за умови – якщо така інформація вже міститься у відповідних державних реєстрах та людина зможе пред’явити такий документ на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника.

4. Що буде з тими, хто протягом 60 днів, відведених на оновлення даних, цього не зробив? Чи загрожує їм кримінальна відповідальність?

Якщо громадянин не оновить свої дані до 16 липня цього року, то його можна буде притягнути до адміністративної відповідальності, пояснюють у Міноборони. Йдеться про статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

5. Чи може людина після 16 липня 2024 року – тобто після закінчення відведених 60 днів – оновити дані без настання відповідальності чи покарання?

Поки говорити про те, що можна буде оновити дані після 16 липня року без притягнення до адміністративної відповідальності, підстав не має. У Міноборони звертають увагу, що процедура притягнення до адміністративної відповідальності та розмір штрафів змінюється з набуттям чинності закону України №3696-IX. Буквально вчора, 17 травня, його вже підписав президент.

6. Якщо людина зустрічає представників ТЦК після цих 60 днів, і вони бачать в себе у базі, що людина у відведений термін не оновила дані, чи можуть військові з ТЦК вручити повістку про оновлення даних після закінчення цих 60 днів чи відразу – відповідальність?

Так, уповноважені працівники ТЦК СП можуть обмежитись лише врученням такій особі повістки, кажуть у МО. Але вони також можуть ініціювати і доставлення порушника працівниками поліції до ТЦК СП для притягнення до адміністративної відповідальності та проведення процедури оновлення персональних даних.

Про електронний кабінет

7. Чи можна буде оновити дані в електронному кабінеті і чи буде він повноцінно функціонувати з 18 травня?

Так, електронний кабінет один із методів оновлення даних. Інструкція з користування застосунком для військовозобов'язаних буде опублікована на ресурсах Міністерства оборони.

8. Це буде сайт чи також і мобільний додаток?

Електронний кабінет військовозобов'язаного буде реалізовано виключно у вигляді мобільного застосунку, кажуть у МО. Це Резерв+, який можна скачати на свій телефон.

9. Чи може е-кабінет бути альтернативою військовому квитку? Наприклад, якщо людину зупинили для перевірки документів і просять військовий квиток, чи може вона показати е-кабінет?

Зараз Міноборони працює над тим, аби в застосунку для військовозобов'язаних був військовий обліковий документ, що мав таку ж юридичну силу, як і приписне або військовий квиток. З 18 травня цього функціоналу ще не буде реалізовано. Про його доступність повідомлять окремо.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також зʼявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

10. Згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Що це?

Військово-обліковими документами є: для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів - військовий квиток.

Кому та за яких умов треба йти на ВЛК

11. Чи може так статись, що людина прийшла для оновлення даних, а її одразу ж направили на ВЛК і дали бойову повістку?

Як пояснюють у Міноборони, в теорії ТЦК та СП можуть прийняти рішення про направлення громадянина на медичний огляд ВЛК, якщо він не проходив такий огляд кожні 5 років, як того вимагає чинне законодавство. Однак, як уточнили у відомстві, доцільно приймати рішення про призов громадянина на військову службу вже після аналізу всіх отриманих даних про військовозобов’язаних і резервістів, які прийдуть оновлювати свої персональні дані.

12. Чи після оновлення даних військові з ТЦК можуть вручити такій людині "повістку на проходження ВЛК", зустрівши її на вулиці?

На даний момент чинним законодавством не передбачено “вручення повістки для проходження ВЛК”. На проходження медичного огляду ВЛК при ТЦК СП видається направлення. Як пояснили в Міноборони, направлення може бути видане лише після оновлення персональних даних.

13. Ті, хто буде заброньований, мають проходити ВЛК?

Так, якщо вони не проходили медичний огляд протягом п'яти років. Але в будь-якому разі вони можуть пройти його лише після отримання відповідного направлення від ТЦК СП, уточнили в Міноборони.

14. Що буде з категорією обмежено придатних, яка була передбачена в старому законодавстві, але не передбачена в новому? Їх автоматично переведуть у категорію непридатних або придатних чи їм потрібно буде додатково проходити перевірку, ВЛК?

Громадяни, які були раніше визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців (з 04.05.2024 року) мають пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності чи непридатності до військової служби.

“Автоматичного переведення” до категорії придатних чи непридатних в чинному законодавстві не передбачено, кажуть у МО. Придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК. Тому ТЦК СП можуть прийняти рішення про направлення громадянина на медичний огляд ВЛК, якщо він був визнаний обмежено придатним у період до 4 травня 2024 року.

Про процес вручення повісток

15. Хто зможе вручати повістки за новим законом? Чи зможуть це робити і представники місцевої влади (у селах, наприклад)?

До уповноважених суб’єктів із оповіщення (тобто вручення повісток) тепер відносяться і місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації, місцеві військові адміністрації).

Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (виконавчих комітетів), а також керівники підприємств, установ і організацій (роботодавці) теж здійснюють оповіщення (вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК СП) на рівні з уповноваженими представниками ТЦК СП.

16. Є випадки, коли співробітники ТЦК забирають військовозобов'язаних чоловіків з вулиці і везуть до ТЦК. Це законно?

У Міноборони кажуть, що примус, зазвичай, має місце, коли людина, яка ухиляється від мобілізації, висловлює явну неповагу та образи на адресу військових ТЦК. У відомстві пояснюють, що представники ТЦК – це ветерани, які після визнання їх обмежено придатними до військової служби, були направлені для подальшого проходження військової служби в тилові військові частини та органи військового управління, тобто ті самі ТЦК СП.

17. Що робити чоловікам у разі, якщо це було незаконно?

Якщо людина вважає, що її було доставлено до ТЦК та СП незаконно, він має право звернутися до Нацполіції або ДБР із заявою про вчинення щодо нього адміністративного чи кримінального правопорушення. Це може бути у разі, якщо людина пред'явила представникам ТЦК СП документи про бронювання або відстрочку від призову, прийняла повістку, підтвердила, що з’явиться за отриманою повісткою до ТЦК СП, але до нього чомусь було застосовано силу і примус.

18. Якою буде роль поліції у процесі мобілізації? І за яких умов "ухилянту" загрожуватиме кримінальна відповідальність?

Якщо особа порушує правила військового обліку (ст. 210 КУпАП) або закон про мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП), то поліцейські мають право затримати таку особу та здійснити її привід до ТЦК СП з метою складення відповідних документів про притягнення до адміністративної відповідальності. Це процес адміністративний, кажуть у МО.

Якщо ж мова йде про особу, яка оновила свої персональні дані в ТЦК СП, пройшла ВЛК і отримала так звану “бойову повістку”, але не з’явилася до ТЦК СП у визначені місце і час, то тоді вже у діях громадянина наявний склад кримінального правопорушення. Це стаття 336 ККУ – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, додали в Міноборони.

Поліцейські здійснюють у такому випадку арешт особи до 72 годин, а слідчий вирішує чи клопотати перед судом про застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення досудового розслідування. Це вже кримінальний процес.

19. Чи зможе людина після вручення повістки сама обирати, де їй служити?

До вручення так званої “бойової повістки” людина може вибрати посаду і військову частину, де вона би хотіла служити за контрактом, за допомогою одного із багатьох центрів рекрутингу до Сил оборони. Також вона може виявити бажання укласти контракт і в ТЦК СП.

20. Як проходитиме мобілізація автомобілів?

Це відбуватиметься згідно з мобілізаційним планом у порядку, який має затвердити Кабмін. Однак поки він ще не розроблений, уточнили в МО. Що точно передбачено законом – не можна мобілізувати на потреби Сил оборони транспортний засіб людини, якщо вона не володіє іншим транспортом.