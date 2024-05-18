Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому

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Сегодня, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации, который президент подписал месяц назад. Этот документ изменяет правила работы ТЦК и СП, функционирования военного учета, а также условия и ответственность военнообязанных.

Уже с сегодняшнего дня мужчины от 18 до 60 должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные. Так у органов власти должна быть более цельная картина мобилизационного ресурса страны. РБК-Украина спросило Министерство обороны и Генеральный штаб, как на практике будет работать закон со всеми его деталями и нюансами.

О военном учете и обновлении данных

1.Когда и как военнообязанные могут обновить свои данные? В ЦНАПах это тоже можно сделать?

По закону все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, должны в течение двух месяцев, начиная с 18 мая, самостоятельно прийти в ТЦК и обновить свои данные.

Это может быть территориальный центр по месту нахождения на военном учете или по месту жительства. Также можно прийти в Центр предоставления административных услуг, подчеркнули в Генеральном штабе. Кроме того, свои данные можно обновить в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста.

2. Всем ли военнообязанным нужно обновлять военно-учетные данные с 18 мая? Если человек обновлял свои данные после начала широкомасштабного вторжения, ему нужно после вступления закона в силу обновить данные снова?

Да. В Министерстве обороны отмечают, что с 18 мая все без исключения военнообязанные должны обновить свои персональные данные.

3. Если человек снят с военного учета, ему все равно нужно идти и обновлять данные?

Тем гражданам, которые в своем военно-учетном документе имеют отметку об "исключениях из военного учета", не нужно приходить для обновления своих данных, говорят в Генеральном штабе. Но при условии, если такая информация уже содержится в соответствующих государственных реестрах, человек сможет предъявить такой документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника.

4. Что будет с теми, кто в течение 60 дней, отведенных на обновление данных, этого не сделал? Угрожает ли им уголовная ответственность?

Если гражданин не обновит свои данные до 16 июля этого года, его можно будет привлечь к административной ответственности, поясняют в Минобороны. Речь идет о статьях 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

5. Может ли человек после 16 июля 2024 года, то есть по истечении отведенных 60 дней, обновить данные без наступления ответственности или наказания?

Пока говорить о том, что можно будет обновить данные после 16 июля без привлечения к административной ответственности, оснований нет. В Минобороны обращают внимание, что процедура привлечения к административной ответственности и размер штрафов меняется со вступлением в силу закона Украины №3696-IX. Буквально вчера, 17 мая, его подписал президент.

6. Если человек встречает представителей ТЦК после этих 60 дней, и они видят у себя в базе, что человек в отведенный срок не обновил данные, могут ли военные из ТЦК вручить повестку об обновлении данных по истечении этих 60 дней или сразу – правовая ответственность?

Да, уполномоченные работники ТЦК СП могут ограничиться только вручением такому лицу повестки, говорят в МО. Но они также могут инициировать и доставку нарушителя работниками полиции в ТЦК СП для привлечения к административной ответственности и проведение процедуры обновления персональных данных.

Об электронном кабинете

7. Можно ли будет обновить данные в электронном кабинете и будет ли он полноценно функционировать с 18 мая?

Да, электронный кабинет - один из методов обновления данных. Инструкция по использованию приложений для военнообязанных будет опубликована на ресурсах Министерства обороны.

8. Это будет сайт или мобильное приложение?

Электронный кабинет военнообязанного будет реализован исключительно в виде мобильного приложения, говорят в МО.

9. Может ли е-кабинет быть альтернативой военному билету? Например, если человека остановили для проверки документов и просят военный билет, может ли он показать е-кабинет?

Сейчас Минобороны работает над тем, чтобы в приложении для военнообязанных был военный учетный документ, который имел такую же юридическую силу, как приписной или военный билет. С 18 мая этот функционал еще не будет реализован. О его доступности сообщат отдельно.

С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.

10. Согласно закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ. Что это?

Военно-учетными документами являются: для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку; для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного; для резервистов – военный билет.

Кому и при каких условиях нужно идти на ВЛК

11. Может ли случиться, что человек пришел для обновления данных, а его сразу же направили на ВЛК и дали боевую повестку?

Как объясняют в Минобороны, в теории ТЦК и СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинское освидетельствование ВЛК, если он не проходил такой осмотр каждые 5 лет, как того требует действующее законодательство. Однако, как уточнили в ведомстве, целесообразно принимать решение о призыве гражданина на военную службу уже после анализа всех полученных данных о военнообязанных и резервистах, которые придут обновлять свои персональные данные.

12. После обновления данных военные из ТЦК могут вручить такому человеку "повестку на прохождение ВЛК", встретив его на улице?

В настоящее время действующим законодательством не предусмотрено "вручение повестки для прохождения ВЛК". На прохождение медицинского осмотра ВЛК при ТЦК СП выдается направление. Как пояснили в Минобороны, направление может быть выдано только после обновления персональных данных.

13. Те, кто будет забронирован, должны проходить ВЛК?

Да, если они не проходили медицинское освидетельствование в течение пяти лет. Но в любом случае, они могут пройти его только после получения соответствующего направления от ТЦК СП, уточнили в Минобороны.

14. Что будет с категорией ограничено пригодных, предусмотренной в старом законодательстве, но не предусмотренной в новом? Их автоматически переведут в категорию непригодных или пригодных или нужно будет дополнительно проходить проверку, ВЛК?

Граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, в течение девяти месяцев (с 04.05.2024 года) должны пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности или непригодности к военной службе.

"Автоматического перевода" в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрено, говорят в МО. Пригодность или негодность военной службы решает исключительно ВЛК. Поэтому ТЦК СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинское освидетельствование ВЛК, если он был признан ограничено годным в период до 4 мая 2024 года.

О процессе вручения повесток

15. Кто сможет вручать повестки по новому закону? Смогут ли это делать и представители местных властей (в селах, например)?

К уполномоченным субъектам по уведомлению (т.е. вручению повесток) теперь относятся и местные органы исполнительной власти (местные государственные администрации, местные военные администрации).

Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов (исполнительных комитетов), а также руководители предприятий, учреждений и организаций (работодатели) тоже осуществляют уведомления (вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК СП) на уровне с уполномоченными представителями ТЦК СП.

16. Есть случаи, когда сотрудники ТЦК забирают военнообязанных мужчин с улицы и везут в ТЦК. Это законно?

В Минобороны говорят, что принуждение, как правило, имеет место, когда уклоняющийся от мобилизации человек выражает явное неуважение и оскорбления в адрес военных ТЦК. В ведомстве объясняют, что представители ТЦК – это ветераны, которые после признания их ограниченно пригодными к военной службе, были направлены для дальнейшего прохождения военной службы в тыловые воинские части и органы военного управления, то есть те же ТЦК СП.

17. Что делать мужчинам в случае, если это было незаконно?

Если человек считает, что он был доставлен в ТЦК и СП незаконно, он имеет право обратиться в Нацполицию или ДБР с заявлением о совершении в отношении него административного или уголовного преступления. Это может быть в случае, если человек предъявил представителям ТЦК СП документы о бронировании или отсрочке от призыва, принял повестку, подтвердил, что появится за полученной повесткой в ТЦК СП, но к нему почему-то была применена сила и принуждение.

18. Какова роль полиции в процессе мобилизации? И при каких условиях "уклонисту" будет угрожать уголовная ответственность?

Если лицо нарушает правила военного учета (ст. 210 КУоАП) или закон о мобилизации (ст. 210-1 КУоАП), то полицейские имеют право задержать такое лицо и осуществить его привод в ТЦК СП с целью составления соответствующих документов о привлечении к административной ответственности. Это процесс административный, говорят в МО.

Если же речь идет о лице, обновившем свои персональные данные в ТЦК СП, человек прошел ВЛК и получил так называемую "боевую повестку", но не явился к ТЦК СП в определенные место и время, то тогда уже в действиях гражданина имеется состав уголовного правонарушения Эта статья 336 УК – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, добавили в Минобороны.

Полицейские осуществляют в таком случае арест лица до 72 часов, а следователь решает ходатайствовать ли перед судом о применении к такому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования. Это уже уголовный процесс.

19. Сможет ли человек после вручения повестки сам выбирать, где ему служить?

До вручения так называемой "боевой повестки" человек может выбрать должность и воинскую часть, где он хотел бы служить по контракту, с помощью одного из многих центров рекрутинга в Сил обороны. Также он может изъявить желание заключить контракт и в ТЦК СП.

20. Как будет проходить мобилизация автомобилей?

Это будет происходить согласно мобилизационному плану в порядке, утвержденном Кабмином. Однако, пока он еще не разработан, уточнили в МО. Что точно предусмотрено законом – нельзя мобилизовать на нужды Сил обороны транспортное средство человека, если он не владеет другим транспортом.