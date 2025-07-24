Новий "закон імені Мухаммеда Алі" може повністю змінити правила боксу: що відомо

Що пропонує новий законопроєкт

Авторами ініціативи виступили конгресмени Браян Джек і Шаріс Девідс. Ключовою новацією їхнього законопроєкту є створення Об'єднаних боксерських організацій (Unified Boxing Organizations - UBOs), які дозволять промоутерам самостійно формувати рейтинги та видавати чемпіонські пояси.

Ця модель функціонуватиме за аналогією з тим, як організовано найбільшу у світі організацію змішаних єдиноборств - Ultimate Fighting Championship (UFC).

Це означає відхід від положень чинного "закону Мухаммеда Алі" 2000 року, який, навпаки, обмежував такий контроль для промоутерів, щоб запобігти експлуатації бійців та конфліктам інтересів.

Окрім структурних змін, законопроєкт зосереджений на посиленні соціального та медичного захисту боксерів:

UBOs повинні будуть платити бійцям мінімум 150 доларів за раунд.

Обов'язкове покриття медичних витрат, пов'язаних із травмами під час поєдинку, у розмірі щонайменше 25 000 доларів.

Боксери, які перебувають на контракті, отримають медичне страхування на випадок травм, отриманих під час тренувань.

Бійцям буде надано доступ до реабілітаційних центрів і тренувальних баз.

Ці організації зможуть створювати власні антидопінгові програми.

Реакція на законопроєкт боксерської спільноти

Законопроєкт вже отримав підтримку від великих гравців індустрії.

Зокрема схвалила цю ініціативу компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC і нещодавно вийшла на ринок боксу у співпраці з Саудівською Аравією.

Шаріс Девідс, одна з ініціаторів законопроєкту та екс-бійчиня MMA, підкреслює його важливість.

"Як колишня бійчиня MMA, я з власного досвіду знаю про фізичні та фінансові ризики, пов'язані з виходом на ринг. Цей двопартійний законопроєкт покликаний надати професійним боксерам захист, можливості та свободу вибору, на які вони заслуговують. Я пишаюся тим, що працюю над цим питанням, аби допомогти зміцнити майбутнє американського боксу та забезпечити справедливе і безпечне ставлення до спортсменів", - коментує вона.

Позитивно на законопроєкт відреагувала і у Асоціації боксерських комісій США (ABC).

"Рада директорів Асоціації боксерських комісій одноголосно підтримує новий закон. Він забезпечує вкрай необхідні оновлення до "Закону про безпеку професійного боксу" 1996 року, покращуючи медичні стандарти, що захищають боксерів, встановлюючи національну мінімальну оплату за раунд та визначаючи національні мінімальні вимоги до медичного страхування. Цей законопроєкт зменшить експлуатацію як дебютантів, так і всіх професійних бійців, які беруть участь у кулачних боях", - сказав президент ABC Майкл Маззуллі.

Також "за" виступає вдова Мухаммеда Алі Лонні.

Однак попри позитивні відгуки, законопроєкт викликає й занепокоєння серед деяких представників боксерської спільноти, які побоюються, що нова система може обмежити можливості боксерів та централізувати занадто багато влади в руках промоутерів. Адже, наприклад, існуючі санкціонуючі організації не стягують з боксерів плату за місце в рейтингу або участь у титульних боях, чого може не бути в новій системі.

Очікується, що цей законопроєкт найближчими тижнями надійде до розгляду Конгресу США.

Він є першим значним оновленням федерального законодавства про бокс за останні чверть століття (до слова, бокс - єдиний професійний вид спорту, що регулюється Конгресом), і може суттєво переформатувати ландшафт професійного боксу у Штатах, щоб "відновити його колишню славу".