Новый "закон имени Мухаммеда Али" может полностью изменить правила бокса: что известно

Что предлагает новый законопроект

Авторами инициативы выступили конгрессмены Брайан Джек и Шарис Дэвидс. Ключевой новацией их законопроекта является создание Объединенных боксерских организаций (Unified Boxing Organizations - UBOs), которые позволят промоутерам самостоятельно формировать рейтинги и выдавать чемпионские пояса.

Эта модель будет функционировать по аналогии с тем, как организована крупнейшая в мире организация смешанных единоборств - Ultimate Fighting Championship (UFC).

Это означает отход от положений действующего "закона Мухаммеда Али" 2000 года, который, наоборот, ограничивал такой контроль для промоутеров, чтобы предотвратить эксплуатацию бойцов и конфликты интересов.

Кроме структурных изменений, законопроект сосредоточен на усилении социальной и медицинской защиты боксеров:

UBOs должны будут платить бойцам минимум 150 долларов за раунд.

Обязательное покрытие медицинских расходов, связанных с травмами во время поединка, в размере не менее 25 000 долларов.

Боксеры, которые находятся на контракте, получат медицинскую страховку на случай травм, полученных во время тренировок.

Бойцам будет предоставлен доступ к реабилитационным центрам и тренировочным базам.

Эти организации смогут создавать собственные антидопинговые программы.

Реакция на законопроект боксерского сообщества

Законопроект уже получил поддержку от крупных игроков индустрии.

В частности одобрила эту инициативу компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC и недавно вышла на рынок бокса в сотрудничестве с Саудовской Аравией.

Шарис Дэвидс, одна из инициаторов законопроекта и экс-боец MMA, подчеркивает его важность.

"Как бывшая боец MMA, я по собственному опыту знаю о физических и финансовых рисках, связанных с выходом на ринг. Этот двухпартийный законопроект призван предоставить профессиональным боксерам защиту, возможности и свободу выбора, которых они заслуживают. Я горжусь тем, что работаю над этим вопросом, чтобы помочь укрепить будущее американского бокса и обеспечить справедливое и безопасное отношение к спортсменам", - комментирует она.

Положительно на законопроект отреагировали и в Ассоциации боксерских комиссий США (ABC).

"Совет директоров Ассоциации боксерских комиссий единогласно поддерживает новый закон. Он обеспечивает крайне необходимые обновления к "Закону о безопасности профессионального бокса" 1996 года, улучшая медицинские стандарты, защищающие боксеров, устанавливая национальную минимальную оплату за раунд и определяя национальные минимальные требования к медицинскому страхованию. Этот законопроект уменьшит эксплуатацию как дебютантов, так и всех профессиональных бойцов, которые принимают участие в кулачных боях", - сказал президент ABC Майкл Маззулли.

Также "за" выступает вдова Мухаммеда Али Лонни.

Однако несмотря на положительные отзывы, законопроект вызывает и беспокойство среди некоторых представителей боксерского сообщества, которые опасаются, что новая система может ограничить возможности боксеров и централизовать слишком много власти в руках промоутеров. Ведь, например, существующие санкционирующие организации не взимают с боксеров плату за место в рейтинге или участие в титульных боях, чего может не быть в новой системе.

Ожидается, что этот законопроект в ближайшие недели поступит на рассмотрение Конгресса США.

Он является первым значительным обновлением федерального законодательства о боксе за последние четверть века (к слову, бокс - единственный профессиональный вид спорта, регулируемый Конгрессом), и может существенно переформатировать ландшафт профессионального бокса в Штатах, чтобы "восстановить его былую славу".