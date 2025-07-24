Новый "закон имени Мухаммеда Али" может полностью изменить правила бокса: что известно

В США представили законопроект, который может в корне изменить правила игры в профессиональном боксе. Документ под названием "Закон о возрождении бокса имени Мухаммеда Али" уже вызвал громкий резонанс в спортивном сообществе.
РБК-Украина рассказывает, какие именно революционные изменения в боксе предлагают политики и функционеры, и почему они уже вызвали бурные дискуссии среди экспертов и общественности.
Авторами инициативы выступили конгрессмены Брайан Джек и Шарис Дэвидс. Ключевой новацией их законопроекта является создание Объединенных боксерских организаций (Unified Boxing Organizations - UBOs), которые позволят промоутерам самостоятельно формировать рейтинги и выдавать чемпионские пояса.
Эта модель будет функционировать по аналогии с тем, как организована крупнейшая в мире организация смешанных единоборств - Ultimate Fighting Championship (UFC).
Это означает отход от положений действующего "закона Мухаммеда Али" 2000 года, который, наоборот, ограничивал такой контроль для промоутеров, чтобы предотвратить эксплуатацию бойцов и конфликты интересов.
Кроме структурных изменений, законопроект сосредоточен на усилении социальной и медицинской защиты боксеров:
Законопроект уже получил поддержку от крупных игроков индустрии.
В частности одобрила эту инициативу компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC и недавно вышла на рынок бокса в сотрудничестве с Саудовской Аравией.
Шарис Дэвидс, одна из инициаторов законопроекта и экс-боец MMA, подчеркивает его важность.
"Как бывшая боец MMA, я по собственному опыту знаю о физических и финансовых рисках, связанных с выходом на ринг. Этот двухпартийный законопроект призван предоставить профессиональным боксерам защиту, возможности и свободу выбора, которых они заслуживают. Я горжусь тем, что работаю над этим вопросом, чтобы помочь укрепить будущее американского бокса и обеспечить справедливое и безопасное отношение к спортсменам", - комментирует она.
Положительно на законопроект отреагировали и в Ассоциации боксерских комиссий США (ABC).
"Совет директоров Ассоциации боксерских комиссий единогласно поддерживает новый закон. Он обеспечивает крайне необходимые обновления к "Закону о безопасности профессионального бокса" 1996 года, улучшая медицинские стандарты, защищающие боксеров, устанавливая национальную минимальную оплату за раунд и определяя национальные минимальные требования к медицинскому страхованию. Этот законопроект уменьшит эксплуатацию как дебютантов, так и всех профессиональных бойцов, которые принимают участие в кулачных боях", - сказал президент ABC Майкл Маззулли.
Также "за" выступает вдова Мухаммеда Али Лонни.
Однако несмотря на положительные отзывы, законопроект вызывает и беспокойство среди некоторых представителей боксерского сообщества, которые опасаются, что новая система может ограничить возможности боксеров и централизовать слишком много власти в руках промоутеров. Ведь, например, существующие санкционирующие организации не взимают с боксеров плату за место в рейтинге или участие в титульных боях, чего может не быть в новой системе.
Ожидается, что этот законопроект в ближайшие недели поступит на рассмотрение Конгресса США.
Он является первым значительным обновлением федерального законодательства о боксе за последние четверть века (к слову, бокс - единственный профессиональный вид спорта, регулируемый Конгрессом), и может существенно переформатировать ландшафт профессионального бокса в Штатах, чтобы "восстановить его былую славу".
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При написании материала использовались следующие источники: сайты MMA Fighting и ESPN.