Новий військовий пакет від Польщі має надійти в Україну в лютому, - посол

За словами дипломата, на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа Польща та ЄС демонструють знаки солідарності з Україною.

Дипломат наголосив, що "всі прекрасно розуміють, в чому реальність", де загроза російської агресії, і як потрібно підтримувати Україну.

"І ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги і найближчим часом, маю на увазі, в лютому місяці він ще мав би потрапити до України", - сказав Боднар.

Посол додав, що Україна очікує на допомогу й від інших країн. Зокрема, триває робота над ініціативою Чехії з постачання артилерійських боєприпасів.

"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції", - заявив він.