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Новий військовий пакет від Польщі має надійти в Україну в лютому, - посол

Фото: посол України в Польщі Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща готує для України 46-й військовий пакет допомоги. Він має надійти до України вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами дипломата, на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа Польща та ЄС демонструють знаки солідарності з Україною. 

Дипломат наголосив, що "всі прекрасно розуміють, в чому реальність", де загроза російської агресії, і як потрібно підтримувати Україну.

"І ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги і найближчим часом, маю на увазі, в лютому місяці він ще мав би потрапити до України", - сказав Боднар.

Посол додав, що Україна очікує на допомогу й від інших країн. Зокрема, триває робота над ініціативою Чехії з постачання артилерійських боєприпасів.

"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції", - заявив він.

Допомога Україні від Польщі

Польща з початку повномасштабної війни була одним з найактивніших партнерів України. Варшава надала українській армії артилерію, авіацію, бойові машини, боєприпаси та іншу допомогу.

Проте за останній рік відносини між Україною та Польщею дещо "охололи". Зокрема, через історичні розбіжності, пов'язані з Волинською трагедією, а також через суперечки щодо передачі МіГ-29, які обіцяли раніше Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ще в грудні 2024 року анонсував новий пакет допомоги Україні під час свого візиту до Львова. За його словами, пакет мав би бути готовим у січні.

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