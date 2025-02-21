Новый военный пакет от Польши должен поступить в Украину в феврале, - посол

Польша готовит для Украины 46-й военный пакет помощи. Он должен поступить в Украину уже в этом месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара в интервью "Радио Свобода".
По словам дипломата, на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа Польша и ЕС демонстрируют знаки солидарности с Украиной.
Дипломат подчеркнул, что "все прекрасно понимают, в чем реальность", где угроза российской агрессии, и как нужно поддерживать Украину.
"И мы надеемся, что не только слова, но и действия будут отражены в конкретной помощи Украине. Прежде всего мы рассчитываем на очередные поставки военного оборудования и вооружений. Польша, как вы знаете, готовит 46-й пакет военной помощи и в ближайшее время, имею в виду, в феврале он еще должен был бы попасть в Украину", - сказал Боднар.
Посол добавил, что Украина ожидает помощи и от других стран. В частности, продолжается работа над инициативой Чехии по поставке артиллерийских боеприпасов.
"Очень много других инициатив, которые на самом деле, возможно, не заменят американскую помощь, а мы должны понимать, что это самая большая помощь, которая существовала со стороны стран-партнеров, стран-союзников, но однозначно поможет нам пережить хотя бы эти первые начальные недели и месяцы турбуленции", - заявил он.
Польша с начала полномасштабной войны была одним из самых активных партнеров Украины. Варшава предоставила украинской армии артиллерию, авиацию, боевые машины, боеприпасы и другую помощь.
Однако за последний год отношения между Украиной и Польшей несколько "остыли". В частности, из-за исторических разногласий, связанных с Волынской трагедией, а также из-за споров о передаче МиГ-29, которые обещали ранее Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск еще в декабре 2024 года анонсировал новый пакет помощи Украине во время своего визита во Львов. По его словам, пакет должен был бы быть готов в январе.
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