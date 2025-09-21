Новий вид атаки. Окупанти скинули на Ніжин невідомі вибухові речовини, - мер

Удари по Ніжину

Впродовж 14-15 вересня Ніжин зазнав найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Повітряна тривога в Ніжинській громаді безперервно тривала загалом понад 16 годин. Окупанти запустили десятки дронів, були влучання.

За словами мера міста, війська РФ поцілили по кількох об’єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, через що в деяких районах Ніжина тимчасово не було енерго- та водопостачання.

Також в ніч на 21 вересня росіяни обстріляли рятувальників у Ніжинському районі, які гасили пожежу після атаки дронів.