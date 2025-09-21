Новый вид атаки. Оккупанты сбросили на Нежин неизвестные взрывчатые вещества, - мэр

Удары по Нежину

В течение 14-15 сентября Нежин подвергся самой большой атаке за время полномасштабной войны. Воздушная тревога в Нежинской общине непрерывно продолжалась в целом более 16 часов. Оккупанты запустили десятки дронов, были попадания.

По словам мэра города, войска РФ попали по нескольким объектам критической инфраструктуры. По одному предприятию было двойное поражение, из-за чего в некоторых районах Нежина временно не было энерго- и водоснабжения.

Также в ночь на 21 сентября россияне обстреляли спасателей в Нежинском районе, которые тушили пожар после атаки дронов.