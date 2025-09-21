RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Новый вид атаки. Оккупанты сбросили на Нежин неизвестные взрывчатые вещества, - мэр

Фото: россияне сбросили неизвестные взрывчатые вещества на Нежин (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики сбросили неизвестные взрывчатые вещества на Нежин Черниговской области. Это новый вид атаки, который применили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Нежина Александра Кодолу, которого цитирует "Суспільне".

По его словам, 19 сентября на одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества.

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни одна машина не повреждена", - отметил Кодола.

 

Удары по Нежину

В течение 14-15 сентября Нежин подвергся самой большой атаке за время полномасштабной войны. Воздушная тревога в Нежинской общине непрерывно продолжалась в целом более 16 часов. Оккупанты запустили десятки дронов, были попадания.

По словам мэра города, войска РФ попали по нескольким объектам критической инфраструктуры. По одному предприятию было двойное поражение, из-за чего в некоторых районах Нежина временно не было энерго- и водоснабжения.

Также в ночь на 21 сентября россияне обстреляли спасателей в Нежинском районе, которые тушили пожар после атаки дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна в УкраинеАтака дронов