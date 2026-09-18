Новий генпрокурор Ковальський анонсував кадрові рішення через операцію "Карфаген"

"Я приступаю до цієї роботи у складний для прокуратури період і добре розумію відповідальність, яку сьогодні беру на себе. Перше, що хочу зафіксувати: прокуратура працює безперервно", - написав Ковальський.

За його словами, зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур, не впливає на виконання наших функцій і не може бути виправданням для пауз у роботі.

"Моє першочергове завдання - організувати цю роботу і забезпечити її результат. На найближчі дні визначив кілька конкретних кроків", - зазначив в.о. генпрокурора.

Ковальський планує провести робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу та регіональних прокуратур. За його словами, необхідно предметно пройти проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можуть відкладатися.

Окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген".

"Позиція тут проста. Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", - наголосив в.о. генпрокурора.

Він зазначив, що з НАБУ та САП Офіс генпрокурора буде взаємодіяти професійно і в межах закону. За його словми, кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень.

"Розумію суспільний інтерес і готовий до прямої та предметної розмови. Відповім на всі запитання, які сьогодні звучать, зокрема, і на мою адресу. Найближчим часом зможу говорити не лише про бачення, а й про вже зроблені кроки та перші результати.Сьогодні моє головне завдання - забезпечити роботу прокуратури. Спокійно, професійно і відповідально", - додав Ковальський.