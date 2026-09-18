Новый генпрокурор Ковальский анонсировал кадровые решения из-за операции "Карфаген"

Антон Ковальский сделал первое заявление в должности исполняющего обязанности генерального прокурора Украины и рассказал о своих планах на ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ковальского в Facebook.
"Я приступаю к этой работе в сложный для прокуратуры период и хорошо понимаю ответственность, которую сегодня беру на себя. Первое, что хочу зафиксировать: прокуратура работает непрерывно", - написал Ковальский.
По его словам, смена руководства не останавливает работу Офиса генерального прокурора и региональных прокуратур, не влияет на выполнение наших функций и не может быть оправданием пауз в работе.
"Моя первоочередная задача - организовать эту работу и обеспечить ее результат. На ближайшие дни определил несколько конкретных шагов", - отметил и.о. генпрокурора.
Ковальский планирует провести рабочие встречи с руководителями ключевых направлений офиса и региональных прокуратур. По его словам, необходимо предметно пройти проблемные направления, резонансные производства, кадровые вопросы и не откладываемые решения.
Отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые в отношении работников прокуратуры в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках операции "Карфаген".
"Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять в установлении вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом кого-либо защищать или создавать для него особые условия", - подчеркнул и.о. генпрокурора.
Он отметил, что с НАБУ и САП Офис генпрокурора будет взаимодействовать профессионально и внутри закона. По его словам каждый орган должен выполнять свою работу в пределах определенных полномочий.
"Понимаю общественный интерес и готов к прямому и предметному разговору. Отвечу на все вопросы, которые сегодня звучат, в частности, и в мой адрес. В ближайшее время смогу говорить не только о видении, но и уже сделанных шагах и первых результатах. Сегодня моя главная задача - обеспечить работу прокуратуры. Спокойно, профессионально и ответственно", - добавил Ковальский.
Напомним, вчера, 17 сентября, президент Владимир Зеленский возложил на исполнение обязанностей Генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
Ковальского назначили после отставки Руслана Кравченко. Зеленский утвердил его увольнение соответствующим указом 15 сентября.
Решению предшествовал скандал вокруг расследования НАБУ и САП "Карфаген", после которого Кравченко сначала подал в отставку, а затем заявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.