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Новий уряд Португалії підтримав посилення санкцій проти енергосектору Росії

Португалія, Середа 15 травня 2024 22:18
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Новий уряд Португалії підтримав посилення санкцій проти енергосектору Росії Архівне фото: новий уряд Португалії підтримав посилення санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Новий уряд Португалії підтримує намір Європейського союзу посилити санкції щодо російського енергетичного сектора через вторгнення в Україну.

Про це заявила міністр навколишнього середовища та енергетики Португалії Марія да Граса Карвальо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що наступний пакет санкцій Європейської комісії вперше запропонує обмеження на російський скраплений природний газ, включно із забороною на перевалку в ЄС.

Це не буде безпосередньо забороняти імпорт російського СПГ в ЄС, але заборонить надання послуг із перевантаження потужностями Євросоюзу для перевалки російського СПГ у треті країни.

Міністр сказала, що уряд Португалії підтримує енергетичну політику Європейського Союзу, а саме заходи, спрямовані на забезпечення нашого стратегічного суверенітету. Також вона заявила, що підтримує за посилення санкцій, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення вторгнення в Україну.

Санкції ЄС проти Росії

На поточний момент Євросоюз ввів уже 13 пакетів санкцій проти Росії за її війну проти України. Наразі відбувається процес підготовки до ухвалення 14-го пакета.

Водночас Франція і Нідерланди домагаються, щоб ЄС зміг вводити санкції проти будь-якого банку у світі, який допомагає російським військовим оплачувати товари або технології для виробництва зброї.

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