Новое правительство Португалии поддержало ужесточение санкций против энергосектора России

Об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвальо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что следующий пакет санкций Европейской комиссии впервые предложит ограничения на российский сжиженный природный газ, включая запрет на перевалку в ЕС.

Это не будет непосредственно запрещать импорт российского СПГ в ЕС, но запретит предоставление услуг по перегрузке мощностями Евросоюза для перевалки российского СПГ в третьи страны.

Министр сказала, что правительство Португалии поддерживает энергетическую политику Европейского Союза, а именно меры, направленные на обеспечение нашего стратегического суверенитета. Также она заявила, что поддерживает за усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения вторжения в Украину.