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Новое правительство Португалии поддержало ужесточение санкций против энергосектора России

Португалия, Среда 15 мая 2024 22:18
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Новое правительство Португалии поддержало ужесточение санкций против энергосектора России Архивное фото: новое правительство Португалии поддержало ужесточение санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Новое правительство Португалии поддерживает намерение Европейского союза усилить санкции в отношении российского энергетического сектора из-за вторжения в Украину.

Об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвальо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что следующий пакет санкций Европейской комиссии впервые предложит ограничения на российский сжиженный природный газ, включая запрет на перевалку в ЕС.

Это не будет непосредственно запрещать импорт российского СПГ в ЕС, но запретит предоставление услуг по перегрузке мощностями Евросоюза для перевалки российского СПГ в третьи страны.

Министр сказала, что правительство Португалии поддерживает энергетическую политику Европейского Союза, а именно меры, направленные на обеспечение нашего стратегического суверенитета. Также она заявила, что поддерживает за усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения вторжения в Украину.

Санкции ЕС против России

На текущий момент Евросоюз ввел уже 13 пакетов санкций против России за ее войну против Украины. Сейчас происходит процесс подготовки к принятию 14-го пакета.

В то же время, Франция и Нидерланды добиваются, чтобы ЕС смог вводить санкции против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия.

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