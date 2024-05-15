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У ЄС запропонували санкції проти будь-якого банку у світі, який допомагає Росії, - Reuters

Брюссель, Середа 15 травня 2024 14:07
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У ЄС запропонували санкції проти будь-якого банку у світі, який допомагає Росії, - Reuters Фото: Санкції ЄС будуть запроваджені проти будь-якого банку у світі, який допомагає Путіну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Франція та Нідерланди домагаються запровадження санкцій Європейського Союзу проти будь-якого банку у світі, який допомагає російським військовим оплачувати товари чи технології для зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посли урядів ЄС обговорять цю пропозицію 15 травня в рамках 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується в ЄС.

Згідно з пропозицією, будь-якому учаснику ЄС може бути заборонено вести бізнес із будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.

Така заборона може стати потужним стимулом для фінансових інститутів на Близькому Сході, Туреччині чи навіть у Китаї не брати участь у угодах з постачання до Росії товарів подвійного призначення, санкціонованих ЄС, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.

Чиновники ЄС заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які подібні санкції щодо фінансових установ із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

Угорщина, яка має теплі відносини з Москвою, незважаючи на вторгнення в Україну, може виступити проти цієї пропозиції, і, можливо, Німеччина, яка прагне не ставити під загрозу тісні ділові зв'язки з Китаєм. Минулого місяця Європейська комісія заявила, що з'явилися ознаки того, що Пекін постачає Росію компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї.

ЄС очікує, що 14-й пакет санкцій, який потребує одностайності всіх 27 урядів ЄС, буде готовий у червні.

Санкції проти Росії

ЄС намагається не допустити обходу 13 пакетів санкцій, які вже запровадили проти Росії з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Існуючі санкції включають заборону продаж Росії певних товарів та технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, і військове застосування.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що означає фактичне знищення фінустанови.

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