Новий уряд Німеччини: дві партії погодили важливу коаліційну угоду

Як пише видання, угода між партіями відкриє шлях для формування нового уряду Німеччини.

"Через п'ять тижнів після федеральних виборів ХДС/ХСС і СДПН домовилися про коаліційну угоду", - пише NTV.

За даними ЗМІ, наразі сторони ще будуть обговорювати низку дрібних деталей. "ХДС/ХСС" і "СДПН" планують оголосити про результати коаліційних переговорів у середу, 9 квітня, о 12:00 за місцевим часом.

Нагадаємо лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планував сформувати уряд до Великодня, 20 квітня. Тепер у Бундестазі говорять про 6 травня як про дату його обрання канцлером.

Уряд Німеччини

Нагадаємо, що 23 лютого 2025 року у Німеччині відбулись дострокові вибори до Бундестагу.

За результатами підрахунків, перше місце здобули ХДС/ХСС, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Зазначимо, що для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.