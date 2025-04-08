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Новое правительство Германии: две партии согласовали важную коалиционную сделку

Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как пишет издание, соглашение между партиями откроет путь для формирования нового правительства Германии.

"Через пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", - пишет NTV.

По данным СМИ, пока стороны еще будут обсуждать ряд мелких деталей. "ХДС/ХСС" и "СДПГ" планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12:00 по местному времени.

Напомним лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц планировал сформировать правительство до Пасхи, 20 апреля. Теперь в Бундестаге говорят о 6 мая как о дате его избрания канцлером.

Правительство Германии

Напомним, что 23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.

По результатам подсчетов, первое место получили ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Отметим, что для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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