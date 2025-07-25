Новий уряд має сфокусуватися на відтермінуванні екологічного мита CBAM, - експерт

Відтермінування дії механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для українського бізнесу - критично важливе завдання, яке має стати одним із пріоритетів нового уряду. Це дозволить захистити добувну галузь, зберегти робочі місця та виконати зобов’язання в межах нещодавно підписаної Угоди між Україною та США щодо критично важливих корисних копалин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчої директорки Національної добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенії Оринчак.
За її словами, нині вся увага зосереджена на можливостях, які має новий склад уряду для комунікації з європейською стороною, зокрема, експертка висловила сподівання, що міністр економіки Тарас Качка, який був безпосередньо залучений до процесу впровадження CBAM, зможе налагодити системний діалог з Єврокомісією задля досягнення форс-мажорного відтермінування дії цього механізму для України.
"Має бути державницька позиція. Ми як асоціація неодноразово зверталися до Єврокомісії, отримували проміжні відповіді, але далі процес не просунувся. Комунікація з боку української влади просто зупинилася", - зазначила вона.
На її думку, білому бізнесу - зокрема видобувним компаніям, які постачають сировину для оборонної промисловості та фортифікацій - потрібна не лише підтримка, а й захист. Вона підкреслила, що з 2026 року мито CBAM у розмірі 150 євро за тонну не буде надходити до українського бюджету - ці кошти отримає Європейський Союз.
"Маємо домогтися форс-мажорних умов для українських компаній. Адже сьогодні наша добувна галузь - це основа промислової безпеки. А будь-яка зупинка цих підприємств обернеться кратно більшими витратами з бюджету. У Мінекономіки питання відстрочення СВАМ точно має бути в КРІ, в перемогах як міністра - особливо зважаючи на підписану угоду між Україною і США. На сьогоднішній день це величезний інформаційний привід, адже домовленості щодо копалин ми маємо виконати", - заявила вона.
Експертка також наголосила, що у 27 країнах ЄС CBAM впроваджується гнучко, з великою кількістю пільг і винятків для національних компаній. Україна ж не має аналогічного механізму захисту, попри те, що не є повноцінним членом ЄС і ще не адаптувала європейське законодавство у повному обсязі.
"Поки ми не в ЄС - нам потрібен свій механізм, аналог CBAM, з урахуванням національних особливостей. Ми велика ресурсна країна. Це має бути частиною державної політики", - підсумувала вона.
Як відомо, до повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше ніж півроку року. І якщо Україна не отримає відстрочку, то вже в найближчі пару років, за оцінками Федерації роботодавців, втратить 4,7 млрд доларів експорту і 2,7 млрд доларів інвестицій. Також, за оцінками аналітичних центрів, можемо втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, і понад 116 тис. робочих місць.
Українська влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори - адже наша країна точно має право на відстрочку за законодавством ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.