Новое правительство должно сфокусироваться на отсрочке экологической пошлины CBAM, - эксперт

По ее словам, сейчас все внимание сосредоточено на возможностях, которые имеет новый состав правительства для коммуникации с европейской стороной, в частности, эксперт выразила надежду, что министр экономики Тарас Качка, который был непосредственно вовлечен в процесс внедрения CBAM, сможет наладить системный диалог с Еврокомиссией для достижения форс-мажорной отсрочки действия этого механизма для Украины.

"Должна быть государственническая позиция. Мы как ассоциация неоднократно обращались в Еврокомиссию, получали промежуточные ответы, но дальше процесс не продвинулся. Коммуникация со стороны украинской власти просто остановилась", - отметила она.

По ее мнению, белому бизнесу - в частности добывающим компаниям, которые поставляют сырье для оборонной промышленности и фортификаций - нужна не только поддержка, но и защита. Она подчеркнула, что с 2026 года пошлина CBAM в размере 150 евро за тонну не будет поступать в украинский бюджет - эти средства получит Европейский Союз.

"Должны добиться форс-мажорных условий для украинских компаний. Ведь сегодня наша добывающая отрасль - это основа промышленной безопасности. А любая остановка этих предприятий обернется кратно большими затратами из бюджета. У Минэкономики вопрос отсрочки СВАМ точно должен быть в КРІ, в победах как министра - особенно учитывая подписанное соглашение между Украиной и США. На сегодняшний день это огромный информационный повод, ведь договоренности по ископаемым мы должны выполнить", - заявила она.

Эксперт также отметила, что в 27 странах ЕС CBAM внедряется гибко, с большим количеством льгот и исключений для национальных компаний. Украина же не имеет аналогичного механизма защиты, несмотря на то, что не является полноценным членом ЕС и еще не адаптировала европейское законодательство в полном объеме.

"Пока мы не в ЕС - нам нужен свой механизм, аналог CBAM, с учетом национальных особенностей. Мы большая ресурсная страна. Это должно быть частью государственной политики", - подытожила она.