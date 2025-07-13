ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

CBAM може зробити неконкурентоспроможним український промисловий експорт, - експерт

Неділя 13 липня 2025 18:29
UA EN RU
CBAM може зробити неконкурентоспроможним український промисловий експорт, - експерт Фото: CBAM може зробити неконкурентоспроможним український промисловий експорт (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Україна повинна негайно домовлятися про тимчасове відтермінування дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який Євросоюз повністю запроваджує з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора аналітичного центру GMK Center, голову Комітету сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Станіслава Зінченка.

"Дійсно, останні три місяці практично всі бізнес-асоціації, промислові асоціації зверталися до уряду, до Верховної Ради з питанням регулювання CBAM", - наголосив експерт.

За його словами, близько 15% українського експорту до ЄС підпадає під нове мито, зокрема це чавун, сталь, цемент, добрива, продукція з алюмінію. Найбільше постраждає металургійний сектор.

"У перший рік, наприклад, повноцінного впровадження CBAM, український експорт чавуну, сталі може зіткнутися з необхідністю виплат на суму десь 300–350 мільйонів доларів", - заявив Зінченко.

За оцінками експерта, негативний вплив CBAM буде лише посилюватися через зростання цін на викиди вуглецю в Європі та скорочення безкоштовних квот.

"У перспективі 2030-го року CBAM може зробити неконкурентоспроможним український експорт цементу, добрив, чавуну, прокату. І це дуже-дуже велика проблема. Вона не проблема на один день. Це довгострокова проблема, стратегічна проблема для української економіки та українського експорту", - підкреслив Зінченко.

Водночас він зазначив, що ситуація не безнадійна, і Україна має всі підстави просити про відтермінування.

"CBAM не повинен стати вироком для української промисловості. По-перше, CBAM-регламент дозволяє використати форс-мажор, тобто війна в Україні - форс-мажор, це відповідає цьому регламенту, і Україна може бути виключена", - заявив експерт.

За його словами, ще місяць тому економічний комітет Верховної Ради звернувся до уряду з пропозицією провести перемовини з Єврокомісією щодо п’ятирічного відтермінування CBAM.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Кучеренко закликав уряд терміново представити план дій щодо отримання спеціального режиму в межах CBAM - вуглецевого мита, що запрацює в ЄС з 1 січня 2026 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Податки
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем